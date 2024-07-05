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前進巴黎奧運 台灣代表隊4選手來自文大

中央社／ 台北5日電

巴黎奧運台灣代表團名單公布，共有60名選手。中國文化大學今天表示，其中4名運動員來自文大，將代表台灣站上國際舞台，爭取榮耀。

文大發布新聞稿，巴黎奧運台灣代表團中，包括拳擊選手林郁婷、桌球選手陳思羽、簡彤娟、柔道選手連珍羚等4人來自文化大學。

林郁婷目前就讀文大運動教練所博士班，即將於113年成為體育系新進教師。文大指出，她曾在杭州亞運摘金，奮鬥精神與卓越表現不僅為個人，也為文化大學帶來榮耀。

文化大學的桌球代表隊表現也相當出色，簡彤娟今年僅22歲，首次獲得奧運單打女單門票，並與陳思羽一同獲得桌球團體組項目門票。

陳思羽另與林昀儒組成桌球混雙組合，憑藉世界排名第5名的成績，成功取得巴黎奧運混雙門票。陳思羽最高世界排名曾達第10名，巴黎奧運將是她的第4次奧運之旅。

有「柔道女王」之稱的連珍羚，成功取得女子柔道57公斤級的巴黎奧運參賽資格，同樣證明文大在柔道項目上的卓越訓練和培育能力。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日在法國舉行。文大表示，將繼續致力於培育更多優秀的體育人才，期待他們在國際舞台上發光發熱。

巴黎奧運 文化大學 柔道

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