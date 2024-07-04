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台東大學募款創歷年紀錄 亞德客大手筆捐1億4千萬元

中央社／ 台東縣4日電

財團法人亞德客有美公益基金會允諾每年捐贈台東大學60名大一新生，每人每年8萬元至畢業止，及公益活動費，總計1億4000萬元，是東大創校76年來，收到的最大手筆捐贈。

台東國立台東大學今天發布新聞稿表示，財團法人亞德客有美公益基金會3日於亞德客國際集團台南廠，與台東大學簽訂「捐資承諾證明書」，允諾自民國113年至122年，每年捐贈60名大一新生，每人每年新台幣8萬元，持續至4年級畢業止；同時每年捐贈200萬元公益活動經費，鼓勵學生參與各項公益活動，捐贈總額高達1 億4000萬元。

台東大學表示，亞德客集團董事長王世忠1988年於三重成立亞德客工業，即亞德客國際集團的前身，他從基層做起，是貨真價實的「黑手起家」。王世忠以「人本造就願景，夢想成就未來」為公司理念，自律甚嚴，對員工卻很大方，兩岸亞德客員工的薪資，都比同業高出一大截；他同時熱心公益，關懷弱勢，已資助多所國內大學成立「亞德客有美助學金」。

台東大學校長鄭憲宗表示，每個人的一生都有存款簿與功德簿2本簿子；當捐出存款簿上的金額，有形的數字雖然減少了，無形的功德簿卻不斷的累增，為世間種下福田。

昨日捐贈簽訂儀式後，台東大學團隊參觀公司設備，創業初期的亞德客專門生產電磁閥，之後持續研發各種閥類、汽缸類產品，如今產品已有8萬多種，各式各樣新穎先進的設備與產品，令人嘆為觀止。

公益活動 台東

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