推永續經營發展 文大將助企業撰寫永續報告書

中國文化大學與中華貿易開發股份有限公司今天簽訂委任合約，由文化大學ESG永續創新研究中心編製該公司的永續報告書，雙方將攜手推廣企業永續經營發展。

中國文化大學發布新聞稿指出，文化大學與喬崴事業團隊旗下的中華貿易開發股份有限公司今天簽訂為期兩年的永續報告書撰寫委任合約，成為文化大學在推動企業永續發展道路上的重要夥伴，也是文化大學產學合作的重要里程碑。

喬崴集團關係企業、玄宇數位有限公司在大數據及物聯網領域擁有豐富經驗，也將協助文化大學ESG查核團隊；文大也希望透過產學合作，持續以創新技術推動節能減碳，共同實現綠色環保和可持續發展的企業未來願景。

中華貿易開發股份有限公司董事長張正清表示，喬崴事業團隊秉持「以人為本、以人為務、以人為尊」，希望透過雙方合作，由文化大學ESG永續創新研究中心撰寫永續報告書，奠定未來經營與發展的永續基礎，支持節能減碳的永續活動。

中國文化大學商學院院長盧文民提到，政府持續推動台灣邁向節能減碳時代，而聯合國發布GRI、SASB、TCFD等準則，也強制性要求上市櫃公司揭露永續報告書；文大在ESG永續報告書撰寫過程中，領先發展具前沿性的自我查核程序、工作指引勾稽系統及標準化的報告書準則，可積極協助企業完備永續報告書。

盧文民指出，期待透過雙方合作，培養出更多優秀的智慧永續人才，為產業發展和社會進步做出具前沿性的貢獻，這次合作也是文化大學和中華貿易開發股份有限公司在推動企業永續發展道路上的新里程碑。