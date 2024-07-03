華梵舉辦華語文化夏令營 帶印尼高中生體驗實作

華梵大學舉辦台灣華語暨文化學習夏令營，印尼60多名高中生來台學華語，並參與3D創意建模、漆藝工藝等實作課程，華梵還安排文化參訪，帶印尼高中生體驗台灣風土民情。

華梵大學今天發布新聞稿指出，僑務委員會、印尼棉蘭菩提學校、華梵大學與玄奘大學共同合辦「台灣華語暨文化學習夏令營」，印尼棉蘭菩提學校60多名高中生在菩提心基金會創辦人學源法師帶領下，從印尼飛抵台灣，到華梵參加6月26日至7月2日的華語及文化營隊。

華梵大學除了規劃華語課程，還由各系教師領軍，推出一系列體驗課程，帶領印尼高中生參與IC設計、3D創意建模、水印木創版畫、漆藝工藝、琺瑯胸針、金繕陶瓷修復等實作課程，與華梵別具特色的新六藝文化體驗課程。

已多次造訪華梵的學源法師表示，華梵校園有無敵美景，印尼高中生能到此挖寶很幸運，好好學習必定受用無窮。菩提心基金會副會長黃幸娟也說，營隊由基金會與華梵大學共同籌劃兩個月，相信學生入寶山一定不會空手而回。

為了讓印尼高中生感受台灣的風土民情，華梵大學也帶團前往故宮博物院、台北101、饒河夜市、自由廣場等觀光熱點參訪，最後1晚則於華梵創客中心舉辦成果發表會，印尼高中生輪流上台以華語發表學習心得，並展現實作成品。

18歲的印尼學生余雅芳表示，她在華梵3D建模課程學到從未接觸過的3D列印、建模、動畫、上色等技巧，自己還做出頭會分離甩動的瘋狂兔子，是很難忘的學習經驗。另1名印尼學生林義勝則分享在漆藝工藝技法課學到的寶貴經驗，還特地請授課老師、佛教藝術系主任陳俊吉在其贈書「禪趣天真」上簽名留念。