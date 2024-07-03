2024年台灣最佳大學排行榜 高醫大獲醫學類典範獎

遠見雜誌公布2024年台灣最佳大學排行榜，高雄醫學大學在「醫學類」拿下典範獎，也在私立大學排行榜中拿下第五名，同時也是「學生規模中小型大學」第二名，在「教學表現」、「財務體質」則是南部私校第一。

遠見雜誌每年發表台灣最佳大學排行榜，以社會聲望、學術成就、教學表現、國際化程度、產學合作，以及財務體質六大構面，綜合45項細項指標進行評比，表揚在「綜合類」、「人文社科類」、「醫學類」、「技職類」大學表現最佳的學校。

高醫大副校長鄭添祿表示，高醫一直以來守護南台灣民眾醫療健康，也肩負起醫學教育重任。新任校長余明隆剛就職，他在就職典禮上期勉高醫人實現「未來高醫，引領未來」的願景，並配合國家政策及聯合國永續發展目標，規畫七大主軸，持續推動高醫的發展。