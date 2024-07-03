2024年台灣最佳大學排行榜 高醫大獲醫學類典範獎
遠見雜誌公布2024年台灣最佳大學排行榜，高雄醫學大學在「醫學類」拿下典範獎，也在私立大學排行榜中拿下第五名，同時也是「學生規模中小型大學」第二名，在「教學表現」、「財務體質」則是南部私校第一。
遠見雜誌每年發表台灣最佳大學排行榜，以社會聲望、學術成就、教學表現、國際化程度、產學合作，以及財務體質六大構面，綜合45項細項指標進行評比，表揚在「綜合類」、「人文社科類」、「醫學類」、「技職類」大學表現最佳的學校。
高醫大副校長鄭添祿表示，高醫一直以來守護南台灣民眾醫療健康，也肩負起醫學教育重任。新任校長余明隆剛就職，他在就職典禮上期勉高醫人實現「未來高醫，引領未來」的願景，並配合國家政策及聯合國永續發展目標，規畫七大主軸，持續推動高醫的發展。
另外國立中山大學獲得「綜合類典範獎」，代理校長郭志文也在致詞時指出，感謝高雄醫學大學，很多研究成果都是兩校共同合作完成。高醫大表示，中山及高醫跨域合作已十幾年，雙方以不同專長優勢互補，互利並共創雙贏，期望在二校強強聯手下，未來一起交出更亮眼的成績單。
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