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班上有阿姨級人物！愛巴結老師還要求多做報告 過來人曝「資深同學」兩極端

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名網友發文，稱自己就讀嘉義大學進學班，班上有一位五十多歲的「資深」同學，這位同學的不少行為讓他難以忍受。圖／ingimage
近日一名網友發文，稱自己就讀嘉義大學進學班，班上有一位五十多歲的「資深」同學，這位同學的不少行為讓他難以忍受。圖／ingimage

在學校裡，有時會遇到一些不好相處的同學。近日一名網友發文，稱自己就讀嘉義大學進學班，班上有一位五十多歲的「資深」同學，這位同學的不少行為讓他難以忍受。

原PO在Dcard以「我是嘉義大學進學班的學生，班上有五十多歲的阿姨」為題發文，表達自己對這位阿姨的不滿。首先，這位阿姨為了拿書卷獎，會靠「巴結老師」來爭取分數。原PO認為大家的成績都在八九十分，沒有不及格的危險，這樣做很沒必要。但阿姨仍會討好老師，會拍馬屁稱讚老師，會提早出席要求加分，甚至會送禮給老師。

原PO還說，這位阿姨喜歡「倚老賣老」，總認為自己的價值觀是正確的。看到同學抽菸，她就認為這個人是不良份子，有人穿有破洞的衣服，她就懷疑別人家境不好。此外，這位阿姨「控制慾非常強」，在做分組報告時，總想主導報告內容，還會在規定時間之前就一直催促組員繳交作業。若有人出錯，她會直接和老師報告這與她無關，還會責怪他人犯錯害她平常作業分數無法拿滿分，弄到最後只剩兩個人願意和她同組。

更讓人受不了的是，這位阿姨還總是要求做更多的報告，只因為自己考不贏其他同學，要靠報告來加分數。她還因為回家作業沒有全對，就說其他同學都互相抄襲，導致老師決定把作業改成在課堂做，增加了所有人的負擔。

原PO表示自己不反對她去爭取書卷獎，但她的行為真的讓人無言，只能向網友求助要如何處理。

文章引起網友熱議，有人叫原PO直接抗議，「你們就集體抗議靠北就好啊，阿姨講什麼，你們全部轟回去，老師就不會只採納她的意見了」、「直接開罵，反正你們還是『孩子』，不理性一回很合理」。也有人表示阿姨級學生也有好人，「我們班上的姐姐是天使，超級照顧大家」、「我們班的媽媽同學(她家小孩也跟我們差不多大)是個天使。人很友善又會幫助大家，也願意開放自己的工作室讓要考證照的同學練習，也會提醒班上的同學一些注意事項」。

還有「資深」同學現身說法，「我40多歲才念大學，就我求學的經驗來看，年紀大的學生只會有2種極端，一種是表現超級優秀，同時也很會照顧其他年輕同學，而且求知慾旺盛，足以當全班表率；另一種則是如文中所說的倚老賣老，叫他做報告只會用一句『我不會』帶過，拖垮全組，又很喜歡把社會上那套帶進班上」、「我44歲去讀中科進修部，你說的倚老賣老、控制慾、說教我都沒有，因為我保有年輕的心，我覺得同學和我是同輩欸，我自己都討厭倚老賣老和說教了」。

Dcard 大學生 阿姨

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