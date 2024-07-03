陽明交大訪日分享半導體經驗 攜手3大學研發育才

陽明交通大學團隊受邀前往日本3個重要的半導體基地分享經驗，並與3所大學簽署合作，將推動半導體聯合研究、建立共同研究室，有助於相關人才培育。

陽明交大今天發布新聞稿指出，陽明交大代表團由校長林奇宏領軍，前往日本拜訪東京工業大學、北海道大學、東北大學，以及鄰近台積電熊本子公司的九州大學及熊本大學，陽明交大也與北海道大學、熊本大學、九州大學簽訂合作備忘錄及協議，並共同舉辦工作坊，了解雙方的前瞻研究。

林奇宏表示，北海道大學將與陽明交大共同推動半導體領域聯合研究，幫助此地區實現次世代半導體國產化的目標；未來與熊本大學合作，朝學分互認、建立共同研究室，促進當地半導體產業的發展。

林奇宏提到，九州大學去年9月已和陽明交大、工研院共同鎖定半導體、智慧載具、綠能等領域合作，此行再度簽署合作備忘錄，計劃在九州大學的伊都校區（福岡市西區）和陽明交大分別設立以半導體領域為中心的共同聯合研究室，雙方將融合彼此在地的產學合作框架，促進當地企業進入國際半導體供應鏈架構。

全球性的半導體需求持續增長，陽明交大指出，學校長期為台灣及全球培育產業人才的經驗獲得日方大學的高度肯定，此次大規模訪日並分享半導體經驗，不僅鞏固陽明交大與日本各大學的合作關係，也獲得當地媒體大篇幅報導，顯示日方對台灣半導體產學成果的高度興趣。