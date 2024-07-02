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成大「討海人」參加歐洲人力潛艇競賽 全賽道通關

中央社／ 台南2日電

成功大學人力潛艇「討海人」團隊，今年以第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」參加歐洲國際人力潛艇競賽，昨天完成全賽道通關，將進入正式賽道挑戰比賽，成績預定6日公布。

國立成功大學今天發布新聞稿指出，「討海人」團隊由成大學生自行組建，今年以第2代自製潛艇「Pegasus佩加索斯號」參加當地時間6月24日至7月5日在英國朴茨茅斯（Portsmouth）每2年舉辦1次的歐洲國際人力潛艇競賽（European InternationalSubmarine Races 2024，eISR 2024）。

「討海人」團隊於台灣時間7月1日完成全賽道通關，打破隊史紀錄，將進入第2週正式賽道挑戰比賽。「討海人」團隊也是台灣唯一代表參賽隊伍。

成大表示，「討海人」團隊2020年9月成立，2022年10月第2屆新團隊接棒，目前人數15人，跨系成員學生涵蓋大一至大四。此次打造「Pegasus佩加索斯號」，船長3.22公尺（不含螺槳），重量91公斤（乾重），1141公斤（濕重）。

「Pegasus佩加索斯號」特別加長船身，以提供不同身高（160公分至180公分）隊員駕駛，船殼採用VARTM（Vacuum Assisted Resin Transfer Molding，真空輔助樹酯灌注成型）工法使船殼成型。抽真空工法可利用壓力差使樹酯均勻分布在規劃空間，有別於傳統手積層的層層手積，更省時精確掌控。

「討海人」團隊2022年參賽時，駕駛員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其他成員因身高難以替代，僅完成部分賽道，今年首度完賽，賽事最終成績將於當地時間7月5日晚間（台灣7月6日清晨）公布。

歐洲人力潛艇競賽主要是挑戰成員對潛艇操縱與速度等技術實力，也激發學生造船工程創意表現。比賽要求隊伍在QinetiQ大型水槽內進行速度、機動性和耐力測試等，參賽隊伍需設計建造人力推動潛艇，且在水下完成多種複雜賽道。

今年賽事有美國、加拿大、英國、德國與新加坡等國家共17組隊伍報名，在第1週潛艇機構性能的乾測試（dry check）、潛艇水下性能的濕測試（wetcheck）和潛水員技術測試（diver check）等全面檢測後，最終11支隊伍獲得資格賽。成大「討海人」團隊也順利完成多項關鍵測試，成功闖進第2週正式賽道比賽。

人力 團隊 成功大學

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