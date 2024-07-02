淡水真理大學回饋地方學童 真友原公益夏令營開跑

真理大學主辦，淡水區「真友原」公益夏令營活動，今年邁入第六屆，今(2)日上午展開為期二十多天的營隊活動。由真理大學原住民族學生資源中心與學生社團「原住民文化社」共同籌劃，以多元族群文化課程為主軸，讓四十位來自淡水地區的國小學童與二十位真理大學同學一同踏上精彩的學習之旅，進行充實的暑期照顧與文化交流。

真理大學表示，「真友原」公益夏令營始終堅持發揚學校創辦人馬偕博士的服務精神，不僅致力於推廣多元族群文化，同時將多元文化議題導入課程中的學習。今年的營隊特別安排閩南、客家、新住民文化課程，藉此讓學員對多元種族有更深的理解。

此次活動特別邀請「淡水區原住民文化健康站」的長者擔任客座講師，分享並傳承原住民族文化，營造「銀＋青＋童」共學共好的友善場域。真理大學同學表示，很開心能夠在營隊中與小朋友分享多元族群的文化並談論未來發展的可能性，帶他們一起認識台灣早期的居民生活樣貌與流傳下來的智慧結晶。在這二十天裡，能讓小朋友學習懂得紀律、分享、發揮創意，不僅心靈層面得到提升，還有運動細胞的培養，讓孩子度過一個充實豐富的暑假。

真大原住民族學生資源中心與原住民文化社這幾年在校園與社區的推廣不遺餘力，同時真大原民社中有許多同學都是基督教徒，而真理也是基督教長老教會創立的一所大學，因此原民社的同學除了在校園推廣多元文化的認識外，閒暇之餘也在真理校牧室每周所舉辦的團契中安定心靈。