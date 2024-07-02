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中央大學攜手北海道大學 合作極地研究每年交流

中央社／ 桃園2日電
中央大學台灣極地研究中心與北海道大學北極域研究中心日前簽署合作備忘錄，未來將啟動共同研究計畫，並互相提供兩邊學生和研究人員進行短期交流訪問的機會。（校方提供）中央社
中央大學台灣極地研究中心與北海道大學北極域研究中心日前簽署合作備忘錄，未來將啟動共同研究計畫，並互相提供兩邊學生和研究人員進行短期交流訪問的機會。（校方提供）中央社

中央大學今天表示，台灣極地研究中心與北海道大學北極域研究中心簽署合作備忘錄，將啟動衛星遙測、持續性極地變化監測等共同研究計畫，並讓學生與研究人員互相交流。

國立中央大學今天發布新聞稿表示，極地研究越來越受國際重視，中央大學「台灣極地研究中心」在去年成立，累積海域調查與衛星遙測的實力，並與極地研究學術組織合作、共享觀測資料與科研成果，提升台灣在極地研究的能見度。

中央大學說明，北海道大學北極域研究中心（Arctic Research Center, ARC）是以北極地區的持續活用和保護為目標進行研究活動，並致力於人才培養和解決現實課題。

中央大學指出，台灣極地研究中心與北海道大學北極域研究中心在6月28日簽署合作備忘錄，未來將啟動共同研究計畫，包括衛星遙測、持續性極地變化監測、共享研究數據，以及發展創新感測技術等方面，未來每年都將互相提供兩邊學生和研究人員進行短期交流訪問的機會。

中央大學 北極 北海道 極地

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