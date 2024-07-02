台灣AI專家多？ 大學這些課程都搭AI便車

人工智慧AI正當紅！許多大學為了趕上流行，紛紛在課程名稱或是授課大綱冠上AI，在因為少子化而招生激烈的現在，幾所知名私立大學更是努力接軌AI流行。

台北市文山地區一所私立大學的教授指出，學校希望所有課程盡量都跟AI結合，有教授私下開玩笑說，乾脆學校直接冠上AI兩個字就好了。

位於士林區的文化大學也不落人後，根據文化大學最新的課程統計，全校課程在名稱或大綱有AI的高達81門課程，總共有60位老師開授AI相關課程。其中，系所專業課程有45門課，一般通識課程有15門課，跨域通識課程則有21門課。

AI應用幾乎無所不在，這些想跟AI掛鉤的課程包括：傳播理論、日語翻譯、法文閱讀與聽講、地方創生推廣實務、運用網路軟體探索歷史人物、AI與哲學、Excel資料分析與設計、行政管理ChatGPT詠唱指南、藝術文物賞析與數位文創等。

隨著AI當紅，連大學開課也趕上流行，一時之間，人人都急著想變成AI專家了。

聚傳媒