文化大學推動文史哲轉型 校園華語教材獲華測會認證

中國文化大學推動文史哲等科系轉型，引導學生為外籍生設計《校園華語》教材。且中國文學系已通過華策會A2華文教材《校園華語》第一冊與第二冊審核，教材專為準備來台灣就讀大專院校的外籍學生設計，也是近十年來唯一通過華測會認證的專業教材。

文大表示，教材由中國文化大學中文系、華語碩士班學位學程、華語中心、遠距中心和資訊處等多個單位教師聯合編纂，幫助國際學生掌握在台灣校園生活中必需的華語技能。

《校園華語》教材分為兩冊，等級為TBCL 1-3入門基礎級，相當於TOCFL A2基礎級。教材內容針對在台大專院校就學生的校園生活需求，涵蓋食衣住行等各方面。全書共20課，涵蓋十大類別，包括個人資訊、飲食生活、醫療安全、休閒娛樂、台灣夜市、節慶與生日、打工應對、電腦應用、金融服務以及考試讀書。內容融入台灣地方特色，且能幫助學生掌握現下熱門話題。

文大也指出，《校園華語》也搭配影音教材，每一課15集，共計300集的數位內容，包括課文領讀、教師講授對話、生詞、語法內容及由學生主演的情境對話，展示生活中的對話應用。

文學院中文系主任賴昇宏指出，教材主要由中文系四位教師編寫，並由美術系協助美編，最辛苦的仍是300集數位華語影片製作，教師們先依據課文內容每一課編寫15集腳本大綱，中文系辦公室更臨時搭建攝影棚，由中文系及華語所老師們親自粉墨登場，師生共同構思情境單元的對話內容，更組建一支近20人的後製團隊，連接剪輯、字幕、翻譯等一條龍生產線，並邀集越南學生團隊以校對越南語字幕。

文大談到，面對少子女化與ＡＩ科技浪潮教育環境，以跨領域及接軌國際需求等不同面向尋求契機。也規劃中文系納入AI課程，運用人工智慧進行文本分析、輔助文學創作，活用科技工具將是未來目標。