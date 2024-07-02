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文大設計外籍生專屬華語教材 助掌握校園生活技能

中央社／ 台北2日電

文化大學外籍生設計專屬的「校園華語」教材，還搭配影音，能有效幫助學生掌握在台灣校園生活中必需的華語技能，也是獲得國家華語測驗推動工作委員會認證的教材。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，「校園華語」教材由文化大學中文系、華語碩士班學位學程、華語中心、遠距中心、資訊處等多個單位的教師聯合編纂，能有效幫助外籍生掌握在台灣校園生活中必需的華語技能。

「校園華語」教材分為兩冊，針對在台灣大專就學者的校園生活需求，涵蓋食衣住行；全書共20課，包含個人資訊、飲食生活、醫療安全、休閒娛樂、台灣夜市、打工應對、金融服務、考試讀書等類別，幫助學生迅速適應大學生活。

除了傳統的課本內容，「校園華語」還搭配影音教材，每課15集、共300集的數位內容，包括課文領讀、教師講授對話、生詞、語法內容及由學生主演的情境對話，展示生活中的對話應用，以增強學習效果。

中國文化大學中國文學系主任賴昇宏指出，「校園華語」教材歷時1年編纂而成，最辛苦的是華語影片製作，中文系辦公室更臨時搭建攝影棚，還組建近20人的後製團隊，打造剪輯、字幕、翻譯等一條龍生產線，展現文化大學跨領域學習的成果，教材也獲得華測會肯定。

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