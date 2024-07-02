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遠見台灣最佳大學排行榜 台、成、交、清、中山奪綜合類五強

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年〈遠見〉最佳大學排行榜，2日公布，並贈獎予20所典範大學。這20所大學亦為年度最受矚目，分別在「綜合類」、「人文社科類」、「醫學類」、「技職類」大學前五強學校。圖為台大校園。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
2024年〈遠見〉最佳大學排行榜，2日公布，並贈獎予20所典範大學。這20所大學亦為年度最受矚目，分別在「綜合類」、「人文社科類」、「醫學類」、「技職類」大學前五強學校。圖為台大校園。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

2024年〈遠見〉最佳大學排行榜，2日公布，並贈獎予20所典範大學。這20所大學亦為年度最受矚目，分別在「綜合類」、「人文社科類」、「醫學類」、「技職類」大學前五強學校。

「綜合類」亦是競爭最激烈，最貼近總榜成績，前五強分別是國立臺灣大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立清華大學、國立中山大學；而「人文社科類」大學前五強的國立臺灣師範大學、國立政治大學、國立中正大學、淡江大學、輔仁大學。至於「醫學類」大學前五強的中國醫藥大學、臺北醫學大學、長庚大學、高雄醫學大學和長庚科技大學，以及「技職類」大學前五強的國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、明志科技大學、國立雲林科技大學、國立高雄科技大學。

台、成、交、清、中山，奪綜合類大學五強

這次調查結果中，最受矚目的為「綜合類」大學榜。2024綜合類大學冠軍為台大，台大亦同時拿下「一般大學」「公立大學」「北區大學」「大型大學」「社會聲望」「學術成就」「教學表現」「國際化程度」「產學績效」等十榜全台大滿「冠」。至於「綜合類」第二名的成大，亦是「南部大學」第一名，另也在校長互評中「工程、製造、營建」領域第一名。而第三名的陽明交通大學，同時也被校長們評為「資通訊」領域全台領頭羊。

「綜合類」排名第四名的清大，校長群對其在「自然科學、數學、統計」領域的評價也頗高，評為第二名，同時清大也在「學術成就」「北部大學」及「校長互評資通訊領域」被評為全台第三。　「綜合類」排名第五名的中山大學，該校在「學生規模中大型大學」的辦學績效為第一名，同時也是「南部大學」第二名。

2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜綜合大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜綜合大學30強。(遠見雜誌/提供)

台師、政大、中正、淡江、輔大，同列人文社科前五

在「人文社科」大學方面，拿下冠軍的是台師大，而第二名的政大，也是「國際化程度」全台第二名，更值得一提的是，校長間都認定政大為「社會科學、新聞學、圖書資訊」領域辦學績效冠軍；「商業、管理、法律」領域第二名。

「人文社科」榜第三名的中正，被校長們共同評價為國立大學中「總體競爭力」進步最多的。而「人文」榜第四名的淡江，亦是人文社科類私校冠軍和「國際化程度」私校第一名。「人文社科」第五名的輔大，在校長們的眼中，其在「服務類」「教育」和「自然科學、數學、統計」等三大領域，皆是私校第一。

2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜人文社科大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜人文社科大學30強。(遠見雜誌/提供)

中醫大、北醫、長庚大、高醫、長庚科大，成醫學大學最強五校

「醫學類」大學榜，奪魁的是中醫大，其同時拿下「私立大學」「中部大學」「學生人數規模中型大學」第一名。北醫大則拿下「醫學類」榜眼，眾校長們都給予極高的評價，最後分別拿下校長互評中的「總體競爭力」私校第一，以及「醫藥衛生、社福」領域全台第二。

　「醫學類」的探花是長庚大學，其亦是今年唯一新入榜全台大學十強的學校，同時該校也在「學生數規模中型大學」「財務體質」榜的全台第二。位於南部的高醫，除了是「醫學類」的殿軍，同時也是「學生規模中小型大學」第二名；「教學表現」「財務體質」是南部私校第一。　「醫學類」第五名的長庚科大，也拿下年度私立大學最佳進步獎，其同時也是「學生人數規模中小型大學」的第三名。

2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜醫科大學10強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜醫科大學10強。(遠見雜誌/提供)

台科、北科、明志、雲科、高科，為技職五虎將

另外，在技專院校方面，台科大穩住科大龍頭寶座，更是「全校總經費中高經費組」大學辦學績效第一名。而在校長們的眼中，台科大亦是技專院校之首，以及「工程、製造、營建」類第三名、「資通訊」類第五名。

「技職類」亞軍則是與中華民國同年北科大，儘管近年深受校地不足苦惱，但在其富厚的底蘊和強大的校友損贈給力下，在眾校長的眼中，更是全台競爭力第七名的好校。

今年的大黑馬則是在「技職」大學拿下第三名的明志科大，亦在「學生規模小型大學組」和「財務體質」取得龍頭，而該校同步在「中高經費規模學校」攻得私校第一，在「綜合類」大學以及「社會聲望」「產學績效」「學術成就」都是私立科大第一。

技專院校第四名的雲科大，坐穩中部科大之冠，其在「產學績校」方面，也是中部第一。緊隨其後，拿下技職第五名的高科大，想當然而為南部技專的龍頭，而其在眾校長的眼中，評價更高，為全台國立科大第三名。

2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜技職大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜技職大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜一般（非技職）大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜一般（非技職）大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜公立大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜公立大學30強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜東部及離島大學5強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜東部及離島大學5強。(遠見雜誌/提供)
2024《遠見》台灣大學最佳排行榜｜私立大學30強。(遠見雜誌/提供)
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中山大學 台大 大學排名 成大 清大 陽明交大

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