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院士會議開幕 中研院院長：成立AI推動辦公室

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中央研究院第35次院士會議開幕，中研院院長廖俊智(左)為新科院士授章。記者陳宛茜／攝影
中央研究院第35次院士會議開幕，中研院院長廖俊智(左)為新科院士授章。記者陳宛茜／攝影

中央研究院第35次院士會議今日上午舉行開幕式，現場近200位海內外院士與會。中研院廖俊智表示，本次為新冠疫情後首次全實體召開。今年是中研院遷建南港70周年，設定「成就全球頂尖研究」、「善盡社會關鍵責任」與「延攬培育頂尖人才」等三大院務發展願景。為了因應科學及世界的快速變遷，中研院也必須選擇關鍵議題、努力突破，秉持「從科學到行動」的精神，以垂直整合的方式組成團隊共同推動、發揮知識份子的社會責任，期許為人類社會的進步做出重要貢獻。

廖俊智指出，為落實「成就全球頂尖研究」的願景，過去五年，中央院同仁在國際重要期刊，如「自然（Nature）」、「科學（Science）」及「細胞（Cell）」等國際重要期刊，以通訊作者身分發表的論文達15篇，是前五年的三倍，且發表於全球前5%期刊論文的篇數也持續穩定成長；人文社會科學組近兩年出版專書與論文集共計300本，及發表學術論文數834篇。

廖俊智表示，面對全球許多待解的難題，中研院也必須關注社會重要議題，提出解方建議，如發布「台灣淨零科技研發政策建議書」，提出「淨零五支箭」科研選項。此外，中研院成功研發我國第一個5位元量子晶片，為台灣的量子發展取得先機；而在面對生成式AI浪潮之際，特別成立AI推動辦公室，除強化硬體設施，並重視AI在人文社會科學領域的應用，及反思AI對人類社會的衝擊。中研院南部院區1月成立關鍵議題研究中心，目前已有量子科技、淨零碳排、海洋能等重要議題的研發團隊進駐，是本院「善盡社會關鍵責任」重要的一環。

在「延攬培育卓越人才」方面，廖俊智表示，為解決高教人才斷層危機，中研院提出調高高教人員專業加給，及增加博士生獎助金二項建言，獲得政府正面回應。今年施行的人文社會科學博士生菁英獎學金，則藉由提供穩定且持續性的獎助，強化人文社科領域的學術研究人才培育規劃。此外也積極推動「國際博士生計畫」（TIGP-X）及「中研學者計畫」，積極為我國延攬、培育及留任科研高級人才。

中研院 廖俊智 院士

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