高齡化嚴重 北市大擬開長照特色護理系

台北市長蔣萬安競選時政見喊出聯合醫院要增加長照專用500床目標，但因護理師招募困難、大環境不佳等困境，台北市立大學規畫開設以長照為特色的護理系，最快115學年成立，預估招收30人。校方表示，已和聯合醫院有初步共識，若與市府討論可行，今年底前就會準備資料，向教育部徵詢申請新系所的可能。

台北市高齡化嚴重，截至5月底，北市高齡人口逾56萬人，占總人口數22%，長照產業需求強烈，蔣萬安選前曾承諾上任6個月將增加500長照床，卻因醫院屬性、護理人力等原因無法達標。曾有議員建議，教育局可請北市大因應產業需求設置護理系，培育護理人才簽公費約補助學費、訓練。

北市大校長邱英浩表示，近年高齡人口增加，除肩負大學社會責任，也就整體產業思考，和聯醫開過幾次會雙方有共識，希望未來能開護理系，初步規畫招收30人，待與市府討論後年底就能向教育部申請，特色方向可能以長照為主，最快115年就能招生，畢業後考取相關執照擔任護理師或照服員。

北市聯醫去年創近5年離開職場高峰，今年3月還有1成缺口未補足，北市衛生局長陳彥元直言，留住現有人力和多元招募人才，是減緩護理缺口首要目標，畢業生實際投入護理領域僅6成，優化護理人員工作環境更加重要，與過去相比，愈來愈少人願意當公費生。

鄰近的新北也因護理人力荒，有些醫院只能關床。據新北衛生局統計，新北約2.1萬執業護產人員，在醫院、診所、衛生所及護理、長照機構等服務，其中1萬1601人在醫院服務，相當逾一半護理人員都在醫院，但去年新北醫院護理師僅較前年增9人，無法滿足疫後空缺的人力，部分醫院病床有50、100床沒開出。

新北衛生局指出，缺床並非只有新北，中央、地方都在爭取提高護理人員待遇，盼朝健保點值1點1元、給予更好薪資改善缺床狀況；也有醫院提加薪或與護理相關科系合作，簽署培育計畫。

北市議員楊植斗說，因人力缺額多，導致現有護理人員工作量更大，有些護理師不在乎加班費，只想正常休假，樂見北市大開科系培育人才，但一年招30人恐怕杯水車薪，盼教育部能讓北市大多開一班。

北市聯醫總院長蕭勝煌表示，聯醫在師資、實習、就業等面向都可合作協助，或簽訂公費生，讓學生畢業即就業，也可減緩護理缺口。