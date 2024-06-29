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台大與利百代合作推全新校園紀念品店 盼成新創展示舞台

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大將打造全新的「新月台校園紀念品店」，預計今年底開幕。圖／台大提供
台大將打造全新的「新月台校園紀念品店」，預計今年底開幕。圖／台大提供

國立台灣大學昨天舉行受贈簽約儀式，感謝利百代國際實業公司支持學校整修校總區「新月台」，未來將成立嶄新校園紀念品店。分別由台大校長陳文章及利百代公司董事長門田明輝簽約。台大指出，「新月台校園紀念品店」將是台大重要的里程碑，可為校園注入新的活力，預計今年底開幕。

台大說，期許新月台校園紀念品店能成新指標，為社區及台大營造匯集創意、傳承和創新的空間基地。店內將展售各類創意紀念品，包括限量版文具、校園周邊商品、紀念服飾等，商品不僅將融入台大歷史和文化元素，也結合現代設計理念。

陳文章表示，期待新月台校園紀念品店這個新空間未來能成為師生、校友造訪的熱點，也歡迎民眾前來，從不一樣的角度認識台大。

副校長丁詩同表示，新月台校園紀念品店要發揮的價值，絕對不只於紀念品的販售，未來會是校友休憩、交會與連結的交流平台，同時也會是校園與社區文化氛圍的相融節點。

開創近80年，利百代公司致力推動教育及文化事業的發展，門田明輝表示，很榮幸能夠與台大合作，通過支持新月台校園紀念品店的設立，為校園文化增添一份力量。這不僅是企業回饋社會的一部分，更是推動創意與教育融合的具體表現。

台大期許，新月台校園紀念品店未來能成為校園新創的展示舞台，以新智能科技為校園注入科技活力，如提供個性化商品推薦服務，以及讓使用者通過數位體驗方式深入認識台大。新月台校園紀念品店還規畫展開各類創意工作坊和文化交流活動，邀請師生及校友共同參與。

台大校長陳文章（右）及利百代公司董事長門田明輝簽約，感謝利百代國際實業公司支持學校整修校總區「新月台」。圖／台大提供
台大校長陳文章（右）及利百代公司董事長門田明輝簽約，感謝利百代國際實業公司支持學校整修校總區「新月台」。圖／台大提供

台大 校園

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