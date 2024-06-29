快訊

6月科技玩家聊月報／可愛AI主播來了！iOS 18讓Siri更聰明、HTC U24 Pro躍AI手機免2萬

23歲男高捷博愛座占2座位 2男看不慣制止…引他失控揮拳後被揍

投信鐵口...Fed在美大選前必降息 台股飆多高看3兆男

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學界調查：疫情期間大學生逾2成性慾提升、近3成性行為降低

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉，調查新冠肺炎疫情期間大學生性慾與性行為。記者許維寧／攝影
輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉，調查新冠肺炎疫情期間大學生性慾與性行為。記者許維寧／攝影

台灣性教育學會今舉行「多元對話，尊重專業－建構本土化性教育」學術研討會。輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉調查新冠肺炎疫情期間大學生性慾與性行為，近4分之1在學校停課期間接觸網路色情的頻率增加，約2成6性欲提升，但近3成性行為降低。

輔大公共衛生系副教授鄭其嘉發表「嚴重特殊傳染性肺炎疫情對大學生性慾與性行為之影響」。研究團隊於疫情暫停實體課程期間，邀請北中南東部的18至28歲學生填寫線上問卷，總計回收502份有效樣本。

調查結果顯示，疫情學校關閉期間，超過3分之1至2分之1的大學生性慾望以及性行為改變，性慾提升者達26.2%，降低者僅5.4%；但若綜觀性行為，則有27.9%受測者性行為頻率降低，15.8%性行為提升。

鄭其嘉說，疫情期間人對情感的渴望能預測性慾提升，但受限於疫情，未必有機會反映於性行為上，也發現受測者可能透過視訊、瀏覽色情網站、自慰等滿足慾望。

另外，調查也發現，4分之1大學生接觸網路色情的頻率增加。鄭其嘉說，色情媒體是最重要的預測因子，調查發現受測者若接觸較多色情媒體接觸，則性慾、性行為提升愈多；色情媒體若接觸較少，則性慾、性行為也會較低。

鄭其嘉說，推線上課程是疫情期間許多國家的常規策略，學生也可能因此增加瀏覽色情網站的機會，對性發展帶來負面影響，推動線上學習時應強化網路安全教育與性教育；再者，疫情下的學生對人際互動比較退縮、冷淡，學校應多辦理如社團等活動，讓學生學習與人互動、交朋友的技巧。

鄭其嘉也表示，社會多認為學生上了大學就會自動了解如何教男、女朋友，「但不會的還是不會」。進入大學後自主性提升，很多人卻選擇投入網路世界，實際上大學生仍需要情感教育、需要被教導，建議學校能開設通識教育，教學生怎麼認識、與對象互動，學會如何約會。

另外，台灣性教育學會聚焦發展適齡與本土化的性教育，名譽理事長晏涵文表示，美國過去曾因宗教勢力影響，多強調「禁慾」而避談「避孕」。然而事後研究發現，學校忽略教導避孕，不會延後學生發生性行為的年齡，反而會提升得到性病的風險。

學會月中曾公布調查，家長多認為避孕知識應提前至國中教導，鄭其嘉也談到，發現大學生除了情感教育普遍缺乏，逾半數大學生也較缺乏避孕知識以及性病相關知識，國高中端應加強落實。

大學生 性行為 疫情

延伸閱讀

挪用暨大學生會費68萬報案稱被偷 前學生會長判6月

嗆夫去外找解決性需求！人妻怨老公真買春 網不挺：妳有夠難搞

有車圖／Steam紳士3D蜜室逃脫《逃離人偶房間》解「咪」還需戲咪人　

本斥但太大！Steam紳士3D蜜室逃脫《逃離人偶房間》解「咪」還需戲咪人　

相關新聞

學界調查：疫情期間大學生逾2成性慾提升、近3成性行為降低

台灣性教育學會今舉行「多元對話，尊重專業－建構本土化性教育」學術研討會。輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉調查新冠肺炎疫情期...

台大與利百代合作推全新校園紀念品店 盼成新創展示舞台

國立台灣大學昨天舉行受贈簽約儀式，感謝利百代國際實業公司支持學校整修校總區「新月台」，未來將成立嶄新校園紀念品店。分別由...

嘉南大學許彙莛前進伊朗克拉術亞錦賽 勇奪銅要前進亞運

嘉南藥理大學運動管理系大二學生許彙莛，日前到伊朗首都德黑蘭參加「克拉術」亞洲錦標賽、贏得女子組48公斤級銅牌。校方今天表...

最年輕獅子會會長！19歲實踐女大生：會費2萬家人出 盼我看不同世界

國際獅子會台北市永新獅子會日前進行第二十六、二十七屆會長交接，最大的亮點是新任會長僅19歲，目前還是大學生，引發網路熱議...

學弟修課社群飆罵…學長撞見原話告發 教授1句話親回全網盛讚：敬佩

社群平台Threads崛起，深受年輕族群喜愛，不過若是公開發文也需特別留意內容是否得宜。PTT一篇題為「學弟在脆上罵教授...

對工程師眼睛友好！清大與力積電合作「黃光室燭光化」 專注度可提升3%

半導體的關鍵製造技術「蝕刻」為了避免光阻劑被高能量的藍光刺激而提前硬化失效，因此均在黃色燈光下進行，但因黃光不是自然光，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。