政大推ESG解決方案 助企業永續轉型

政府推動2050淨零碳排，ESG也逐漸成為外界評估企業績效的指標。政治大學推動經國際認可的ESG-SO計分卡等3大技術，協助企業發想ESG解決方案和行動策略，一同朝永續轉型。

政治大學今天發布新聞稿，本月27日舉辦ESG（環境、社會和公司治理）解決方案種籽教師工作坊，集結學界、國際組織、會計師事務所、顧問公司等單位，一同探討永續治理和轉型的解決方案。

政大企業永續管理研究中心主任譚丹琪表示，很多企業撰寫報告書，只是為了法規要求；政大則致力推廣，將永續發展目標融合進公司營運方針，盈利的同時也能推動環境保護。

政大會計系教授吳安妮推動3大技術，分別為能協助企業形成ESG策略的ESG-SO計分卡；協助執行ESG策略的ESG-SBC；以及協助計算碳排放量、解決漂綠議題的C-PVM。這3項技術已獲得國際認可，也正在申請專利及商標。

吳安妮表示，企業進行ESG管理常遭遇困境，包括缺乏整合性系統評估、環境衡量等問題，而政大ESG解決方案藉由與第三方顧問夥伴及查證夥伴合作，協助企業實務與資料查證，擬定出適當的策略。

工作坊也邀請馳綠國際公司執行長許佳鳴分享，他們與日本本田技研工業（HONDA）合作，回收展售中心的咖啡渣，製成咖啡機車靴，一發售就快速賣光，盈利則用來購買農漁產品，送到需要的社福團體。在實踐ESG策略的同時，也能維持公司營利。

政大副校長詹志禹表示，永續發展對企業、組織是很大的壓力，但也同時帶來很大的希望。他以政大為例，最大宗的碳排放來源為用電，第2大因素是後山支持全校電力的發電站所排放的六氟化硫（SF6），因此也積極投入相關研究。政大第1本永續報告書預計今年8月出版，不僅是為對外界有所交代，也期盼對環境提供實際幫助。