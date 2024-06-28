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台中弘光科大展畢業成果 蝴蝶蘭米糠研發綠色護膚品

中央社／ 台中28日電

弘光科技大學化妝品應用系學生運用所學，使用蝴蝶蘭、狐尾粟、米糠等植萃原料，研發永續綠色護膚產品，今天在「2024化妝品創新研發永續發展研討會」上展示畢業成果。

位於台中市的弘光科技大學今天發布新聞稿表示，為促進化妝品行業持續發展與創新研發，以因應社會、環境和技術的變化，邁向更加永續和創新的方向發展，弘光科技大學化妝品應用系與化粧品怪獸俱樂部合作，辦理「2024化妝品創新研發永續發展研討會」。

研討會結合妝品系化妝品科技組「蒔光妍續」畢業成果展，10組學生展示應用本土蝴蝶蘭、在地植物狐尾粟、農業副產品米糠等植萃原料所研發出的永續綠色護膚產品。

妝品系副主任許慈芳表示，「蒔」象徵種植花草植物，符合使用的植萃原料，「妍續」則代表持續不斷，展現品牌對環境保護和持續發展的承諾，「蒔光妍續」是將永續融入日常護膚，讓美麗與環境共存。

許慈芳指出，大三學生在升上大四後投入產業實習，實習前運用3年所學結合環保永續理念，研究開發護膚產品，選用台灣在地或是取得有機認證的植萃原料成分，確保對肌膚安全有效，並採用可回收和可再生包裝材料，減少對環境的影響。

研討會內容包含生成式AI運用在妝品產業多元化可能性的面向，及AI設計協作在產學研領域實務經驗及化妝品、美業相關領域中教學應用成果。還有在化妝保養品產業中，瓶器包材外觀影響消費者的購買動機佔有極大比例。以及消費者越來越重視永續環保概念，企業、品牌、工廠必須及早因應。

化妝品 弘光科技大學 永續

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