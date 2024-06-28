最年輕獅子會會長！19歲實踐女大生：會費2萬家人出 盼我看不同世界

國際獅子會台北市永新獅子會日前進行第26、27屆會長交接，最大的亮點是新任會長年僅19歲，目前還是大學生，引發網路熱議。

台北市永新獅子會第26屆會長洪學信9日於大直典華會館，授證交接給第27屆會長趙翊云，其中趙翊云年僅19歲，現就讀實踐大學智慧服務管理學系。趙翊云在Threads發文「都說獅子會是屬於中老年人的，但我19歲(^○^)，謝謝授證那天我的好朋友們，哈哈哈哈哈哈哈」，貼文更附上與好友們的開心合照。

文章一出，許多網友紛紛在底下留言，「好猛…這應該是台灣複合區裡最年輕的會長吧」、「是中老年人還是有錢人」、「是全額父款嗎」、「恭喜妳當上會長，當上會長以後，也記得要全力以父喔」、「除了會費還有一堆公關和贊助要花吧」、「會長經濟實力不用很好啦，上面還有一堆幹部級別的，就只是頭銜好聽而已」、「啊妳們的怎麼看起來這麼開心，我交接的時候每個同學都臭臉，看起來被逼著參加的」、「如果我爸是木法沙，我也能當辛巴啊」、「如果我爸是四代目，我也是火影了」。

也有網友好奇「當會長辦活動的錢是家人給的嗎？」趙翊云隨後直白地回覆「對」，她表示「當會長是因為爸爸之前也是會長，希望我可以看看不一樣的世界，沒有什麼其他原因。我也只是還在念大學的學生，會費是家裡支出，我本人沒有經濟能力。希望大家留言可以善良一點，謝謝各位」。

趙翊云也針對網友的意見再度發文，提到獅子會會費2萬元，「我自己觀察下來家裡開餐廳的人很適合欸，大家意見很多不如自己跳下來改變，獅子會真的也有在做社會服務，每個地方好人壞人都有，自己要過濾，在真正了解之前不要先入為主，而且裡面也真的是有很厲害的人，連尊敬的前內政部長都是獅子25-27的國際理事喔」。