學弟修課社群飆罵…學長撞見原話告發 教授1句話親回全網盛讚：敬佩

社群平台Threads崛起，深受年輕族群喜愛，不過若是公開發文也需特別留意內容是否得宜。PTT一篇題為「學弟在脆上罵教授，學長轉發給教授」的文章近日掀起熱議，只見一名科大學生在Threads上發表個人言論，一句「給他（教授）教真的是X你老師」的心情抒發，竟被同校學長撞見，並將貼文截圖轉傳給當事教授。

事後，儘管學弟已刪除貼文，學長卻早已告知當事教授，形同潑出去的水。對此，學弟在Threads更新後續發展，為表慎重，他親自以郵件向教授為個人行為致歉，而教授也親自回信指出，網路本就是同學抒發心情的園地，「偶（我）沒有放在心上」。

貼文一出，鄉民們盛讚教授有風度，且用「偶」一字回覆相當可愛，「教授好有風度，令人敬佩」、「偶豪喜翻這教授」、「這教授看起來就是知識+年代遇過很多這種了」、「每年屁孩那麼多，真放心上早氣死了」、「教授也覺得尷尬吧」；相反地，仍有網友笑酸學弟慘了，「沒放在心上，不會給0分，給個59分」、「偶沒有放在心上，但是放在期末分數上」、「至少學分拿到了再罵嘛，傻傻的」。

不過，部分網友見該學長行徑，也紛紛質疑兩人是否有什麼過節，「學長這真的是過份了」、「學弟搶學長暗戀對象？」、「我若是老師，會不希望收到學生轉來罵我的訊息，學長這樣做兩邊都傷吧？」、「我覺得學長沒品，私底下發牢騷你跑去傳話」。