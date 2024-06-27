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全球最佳大學教育學科排名 台師大「進步2名」列世界第7

中央社／ 台北27日電
「美國新聞與全球報導」最新發表的全球最佳大學排行榜，台灣師範大學名列教育及教育研究學科世界第7名。本報資料照片
「美國新聞與全球報導」最新發表的全球最佳大學排行榜，台灣師範大學名列教育及教育研究學科世界第7名。本報資料照片

「美國新聞與全球報導」（U.S. News&World Report）最新發表的全球最佳大學排行榜，台灣師範大學名列教育及教育研究學科世界第7名，比2023年進步2名。

「美國新聞與全球報導」公布全球最佳大學排行榜多年，重視學校研究表現、發表論文數、引用次數等多項指標，與泰晤士報高等教育專刊（THE）、英國高等教育調查機構QS，被學界視為重要的世界大學排名指標之一。

台師大今天發布新聞稿指出，這項排名重視研究表現、發表論文數、引用次數等多項評比指標，2023年首度增加教育及教育研究學科排名，台師大拿下世界第9名，最新公布的2024年排名更上層樓，拿下世界第7名。世界前3名分別是香港大學、倫敦大學學院（University College London）、香港中文大學。

台師大在教育領域研究能量豐沛，目前發行的教育相關期刊中，有5本為TSSCI（台灣社會科學引文索引資料庫）期刊，11本收錄於Scopus資料庫，學術聲望備受國內外學界肯定。另外，學院內還有「華語文與科技研究中心」、「學習科學跨國領尖研究中心」與「社會情緒教育與發展研究中心」，都被教育部高教深耕計畫選為特色領域研究中心。

台師大並於2018年整合校內資訊相關系所，成立全台灣第一所「學習資訊專業學院」，專門培養數位學習、電腦科學、學習科學、圖書資訊等相關領域人才。

在英國高等教育調查機構QS日前公布的2024全球大學學科排名中，台師大也名列教育學科第27名，近4年名次穩定在30名內。

台師大

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