赴陸稱「祖國」惹議 淡江企管系主任：受記者提問影響

淡江大學企管系主任張雍昇與學生到中國參訪，他接受中國媒體訪問時稱中國是「祖國」引發爭議。他今天回應，他也有說「大陸」，記者以「祖國」名稱提問，他在回答時受影響。

影音平台Youtube頻道「台灣網」日前發布「台灣淡江大學系主任：希望更多台灣交換生來祖國大陸交流學習。」影片，張雍昇在影片中表示，非常高興能到潍坊工程職業學院進行簽約儀式，「我們是來自島內，寶島淡江大學企業管理學系」。

影片中，張雍昇說，淡江大學喜歡與世界各地名校合作，讓更多同學有機會進行國際交流與交換，他相信能與潍坊工程職業學院交流，讓同學們多了新出路，「我相信能夠到祖國這邊來作交換，我相信對同學們在學習上能夠獲得非常大的一個收穫」。

張雍昇在影片中並指出，接下來可能有想再規劃與潍坊工程職業學院進行學分交換及抵免，「能夠讓同學們能夠來到祖國這邊，來進行更深度的一些學習」。

對此，淡江大學表示，企管系師生是在校友企業安排下出訪中國，以第3人身分參與當地產學交流等活動，當地媒體邀請張雍昇受訪。

張雍昇透過淡江大學回應指出，當時記者訪問時，他採用的說法都是以寶島台灣淡江大學進行介紹。但記者提問時，是以「祖國」名稱提問，他在回答時受到影響，部分以相同說法（祖國）回應，其實也有以「大陸」一詞說明與回覆，但未見於影片中。