青年探索海洋展現關懷 大專校院5優良作品獲獎

海委會補助大專校院海洋學術研究至今6年，收到超過600件申請、逾130案獲補助；5件去年獲核定補助作品再被評為優良，今天由主委管碧玲授獎，鼓勵不同領域青年學子投身海洋研究。

管碧玲表示，補助大專校院學生海洋學術研究，自民國108年啟動，6年來有609件投案申請、136案獲補助；今年有25案研究獲核定補助，每案最高補助新台幣10萬5000元。

管碧玲指出，5件被評選為優良研究議題涵蓋海域安全、海洋文化、海洋教育與海洋產業等，契合國際趨勢與當前國家政策發展需要，展現台灣大專校院學生在海洋學術研究領域多樣性及創造力。

管碧玲表示，每份研究案都是學生站在巨人肩膀上不斷累積，獲獎作品顯現開闊視野，具問題意識、展現社會關懷及探索精神，未來將持續透過青年海洋研究獎補助制度，培育海洋人才、厚實台灣學術基礎實力。

海洋委員會發布新聞稿指出，今天舉行「補助大專校院學生專題研究計畫優良案件表揚儀式」，由管碧玲頒發獎狀獎牌，表彰在海洋學術專題研究中表現突出的5件優良作品師生。

另外，「台灣海洋國際青年論壇」、海保署「青年創新挑戰」、國海院「諾大師海洋大數據競賽」等，都是鼓勵青年學子探索海洋相關活動與比賽，希望藉此擴散年輕人關心海洋力量，為推動國家海洋事務工作注入新活力。