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政大永續中心攜手生態廚師 打造低碳生態城市

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
基隆市政府產發處與生態廚師群齊聚基隆共同發表海洋永續料理。政大社科院永續規劃中心/提供
基隆市政府產發處與生態廚師群齊聚基隆共同發表海洋永續料理。政大社科院永續規劃中心/提供

海洋國宴在基隆！基隆國土的永續宴會計畫26日於基隆國門廣場WeR玻璃屋辦理成果展，是民間團體與基隆市府共同推動永續發展的典範。所謂「國宴」即為國土永續宴會，這是由台灣生態飲食設計中心發起人吳秀娟及馬愛雲老師帶領團隊，與基隆市政府產業發展處聯手推動「生態廚師X永續海洋」的「基隆國宴計畫（基隆國土的永續宴會計畫）」。

此計畫在4月初邀請全台數十位生態廚師一起到基隆，並由擅長海鮮料理的40幾位生態廚師以及基隆在地三家餐廳（八斗邀、藻樂趣及母湯Mom’ s Soup ）主廚，共譜40道精彩的美味佳餚。今日計畫成果展活動集結超過40位生態主廚的永續食譜，並由發起人吳秀娟代表致贈予基隆市長謝國樑及產業發展處處長林鼎超，願未來一起將其推廣至基隆在地餐廳及社區，讓海洋永續理念透過料理手法持續傳達給大眾，讓台灣迎向新時代飲食觀。

活動發起人吳秀娟提到，台灣生態飲食設計中心與生態廚師已經陸續為南投、嘉義與彰化芳苑創造在地國宴料理，此次海洋國宴的發起地首選基隆市。在政大孫振義教授的引薦下，讓團隊有機會當面向謝國樑說明計畫宗旨與意涵，進而獲得市府團隊重要的支持與協助，今日攜手共同辦理成果發表會將海洋國宴推薦給全國民眾。

基隆市生態城市總顧問、政大社科院永續中心主任孫振義教授則表示，基隆是座典型的海洋城市，在發展「低碳生態城市」的路徑上，結合生態廚師與永續海洋理念的「生態飲食」設計非常重要！在謝國樑的支持下，台灣生態飲食設計中心的吳秀娟老師、馬愛雲老師、生態廚師群與基隆市產發處海洋科合作，最終順利推出「海洋國宴永續食譜」，並且不主張著作權地無償供市政府與所有民眾使用，也是另一種公私協力（public-private-partnership）的典範，與更多民間團體建立夥伴關係，對於促進基隆市邁向永續更有指標意義。

發表會現場由生態廚師逐一介紹永續料理創作理念。政大社科院永續規劃中心/提供
發表會現場由生態廚師逐一介紹永續料理創作理念。政大社科院永續規劃中心/提供
基隆市政府產發處與生態廚師群齊聚基隆共同發表海洋永續料理。政大社科院永續規劃中心/提供
基隆市政府產發處與生態廚師群齊聚基隆共同發表海洋永續料理。政大社科院永續規劃中心/提供
台灣生態飲食設計中心發起人吳秀娟代表致贈「海洋國宴永續食譜」予基隆市長謝國樑。政大社科院永續規劃中心/提供
台灣生態飲食設計中心發起人吳秀娟代表致贈「海洋國宴永續食譜」予基隆市長謝國樑。政大社科院永續規劃中心/提供

國宴 生態

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