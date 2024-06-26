政大永續中心攜手生態廚師 打造低碳生態城市

海洋國宴在基隆！基隆國土的永續宴會計畫26日於基隆國門廣場WeR玻璃屋辦理成果展，是民間團體與基隆市府共同推動永續發展的典範。所謂「國宴」即為國土永續宴會，這是由台灣生態飲食設計中心發起人吳秀娟及馬愛雲老師帶領團隊，與基隆市政府產業發展處聯手推動「生態廚師X永續海洋」的「基隆國宴計畫（基隆國土的永續宴會計畫）」。

此計畫在4月初邀請全台數十位生態廚師一起到基隆，並由擅長海鮮料理的40幾位生態廚師以及基隆在地三家餐廳（八斗邀、藻樂趣及母湯Mom’ s Soup ）主廚，共譜40道精彩的美味佳餚。今日計畫成果展活動集結超過40位生態主廚的永續食譜，並由發起人吳秀娟代表致贈予基隆市長謝國樑及產業發展處處長林鼎超，願未來一起將其推廣至基隆在地餐廳及社區，讓海洋永續理念透過料理手法持續傳達給大眾，讓台灣迎向新時代飲食觀。

活動發起人吳秀娟提到，台灣生態飲食設計中心與生態廚師已經陸續為南投、嘉義與彰化芳苑創造在地國宴料理，此次海洋國宴的發起地首選基隆市。在政大孫振義教授的引薦下，讓團隊有機會當面向謝國樑說明計畫宗旨與意涵，進而獲得市府團隊重要的支持與協助，今日攜手共同辦理成果發表會將海洋國宴推薦給全國民眾。