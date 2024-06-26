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驗光師國考在即 康寧大學開密集訓練解題班

中央社／ 台北26日電

驗光師國考即將於7月登場，康寧大學視光科學生雖然已畢業，每天還是到教室閉門苦練，科主任也帶領教師群指導解題，並與業界公司、眼科診所合辦活動，加強職場所需。

康寧大學今天發布新聞稿，因應驗光師國考於7月27、28日登場，視光科應屆畢業生即便已經畢業了，每天還是返校在教室閉門苦練，科主任林蔚荏也帶領科上教師指導學生練習解題與模擬考，強化考照知能及熟練題型。

林蔚荏表示，能考上驗光師的人並非特別擅長讀書，而是能清楚理解出考試科目的底層框架，所以每年在畢業後的一段時間，科上會密集安排專業師資，幫助國考學生練習各種考前模擬測驗。

康寧大學校長陳清溪表示，康寧視光科一直是北台灣健康產業的重要一環，畢業學生在業界表現頗受肯定，108年更曾出現驗光師高考榜首。

依考選部規定，視光系科學生不分全職或在職，都須分別到驗光所、眼科醫療機構各實習320小時，總計640小時，才能取得國考報名資格。康寧大學除為學生進行密集訓練，也邀集眼鏡公司、診所共同舉辦活動，讓學生了解台灣隱形眼鏡產業的各種趨勢，並懂得如何行銷自己，進而在職場有更多機會。

康寧大學 教師 隱形眼鏡

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