東吳大學簽約英國前30大名校 讀4年獲學碩雙聯學位

東吳大學今天表示，英文系日前與英國著名學府艾瑟克斯大學（University of Essex）正式簽訂雙聯學制合約，學生在東吳英文系完成前3年學業後，可申請於大四前往英國就讀「3+1」學碩銜接雙聯課程，以一年時間銜接完成東吳大學的文學士學位和艾瑟克斯大學的碩士學位。

日前艾瑟克斯大學副校長Vanessa Potter在東南亞區域辦公室主任Samantha Look陪同下來訪東吳大學，與東吳外語學院院長王世和、英文系主任蘇秋華等人進行會談，說明2024年秋季第一批赴英的6名學生的輔導措施外，並討論了兩校的學術合作機會，未來雙方將深化教育合作，並推動多元學術交流。

東吳外語學院院長王世和表示，合作不僅提升了學生的國際視野，也為他們提供了學習經驗。期待與艾瑟克斯大學展開更多合作，讓更多東吳學生受益。

即將前往艾瑟克斯大學就讀的東吳大學英文系學生黃雄飛表示，一直希望能到國際知名的學府留學，並藉由機會深入探索專業口筆譯的領域。預計未來一年能夠銜接艾瑟克斯大學的碩士學位，並且提早規劃就業，對未來職業發展有幫助。

同樣準備出國的學生王海倫則說，艾瑟克斯大學的創意寫作碩士課程很吸引人，因為課程不僅強調寫作技巧的培養，還結合了創意產業的實踐經驗。

艾瑟克斯大學為QS世界500大名校之一、2024英國衛報大學指南中於全英122所大學排名前30。該校提供雙聯學制有多種碩士學程，包括中英口筆譯、語言學、英語教學、電影研究、英國文學及創意寫作等領域。艾瑟克斯大學也提供學費折扣作為獎學金，減輕學費負擔，讓更多學生能夠實現留學夢想。