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文大成立社會責任實踐基地 培育人才助地方創生

中央社／ 台北26日電

為實踐大學社會責任、落實永續發展，中國文化大學成立社會責任實踐基地，將成為培育在地人才、解決場域問題的重要基地，共同探討地方創生新思維與新路徑。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學日前舉行社會責任實踐基地（USR HUB）揭牌啟用儀式，展現文化大學「教師帶領學生走出學術象牙塔」的實際行動，並標誌著文化大學面向社區、場域夥伴及利害關係人的決心。

文化大學校長王子奇表示，未來USR HUB將成為培育在地人才、解決場域問題的重要基地，推動教育演進，促進學術界、社區、企業和政府之間的合作與交流，共同探討地方創生新思維與新路徑，實現社區的永續發展。

文化大學永續發展暨校務研究中心主任高旭繁提到，USR HUB將作為跨院系、跨計畫及跨校合作的平台，促進各團隊間的知識交流和實踐分享，為教育和社會責任的結合提供新的可能性。

文化大學教育系教師陳盈宏也分享「北海岸社區韌性USR計畫」，該計畫致力於促進北海岸（金山、萬里、三芝）地區的社會正向影響力與永續發展；自112年6月計畫執行以來，已舉辦超過百場跨界在地永續行動，參與人次超過千人，並在2024年榮獲國際永續教育協會頒發的「教育影響力獎-永續影響力組」。

另外，文化大學機械工程系與教育系也合作推動「偏鄉部落科技領航USR行動創客推展深耕計畫」，計畫由機械系副教授柴昌維領導，致力於提升偏鄉國中小弱勢學生的數位基礎能力。

柴昌維表示，計畫內容包括線上課程與實體課程，涵蓋簡報設計與製作、動手做機器人工作坊及科技專題實作等活動，以孵化科技人才；此外，還將輔導原住民學生參加國際競賽，增進自信心及國際視野。

偏鄉 文化大學 永續

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