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嘉大木設系蕭宜亭「綻放」椅 奪全國院校傢俱設計金獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大木設系主任李安勝（左起）與指導學生蕭宜亭及張芸愷出席2024森獎頒獎典禮。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系主任李安勝（左起）與指導學生蕭宜亭及張芸愷出席2024森獎頒獎典禮。圖／嘉義大學提供

嘉義大學木質材料與設計學系學生蕭宜亭傢俱設計作品「綻放」技冠群雄，奪全國大專院校傢俱設計競賽唯一金獎，作品用花瓣形態設計的座椅，展現自然界生命循環之美，獲獎金5萬元也享有新加坡設計交流之旅。同系所張芸愷，也以作品「青龍·木 辦公桌」榮獲入選獎。

2024森獎全國大專院校空間設計暨傢俱設計競賽頒獎典禮，6月25日在台灣科學教育館舉行，嘉義大學木質材料與設計學系教授李安勝及老師黃瑋銓指導的大四生蕭宜亭，作品「綻放」榮獲「傢俱設計類」唯一金獎；同系所大三生張芸愷，也是教授李安勝指導，以「青龍·木 辦公桌」作品榮獲入選獎。

蕭宜亭設計的「綻放」，發想以花瓣形態設計座椅，展現自然界生命循環之美，椅子的扶手弧形設計傳達了花朵含苞待放樣貌；張芸愷「青龍·木 辦公桌」探討文化與產品設計間之關係，運用文化元素設計辦公傢俱，以青龍為象徵，結合天然材質的黑雲石與木材，設計風格簡約明快，桌面及桌體前側以135度及45度2種角度和不同材種搭配，表達出權力、威嚴、保護及祝福之意。

2024森獎為茂森木業與教育部共同合作舉辦的設計競賽，分為「空間設計類」與「傢俱設計類」兩大類別。競賽主題：實木生活「樸」，提倡簡約、自然、沉穩及舒適的生活風格。在後疫情時代，人們更渴望回歸自然，感受生活的細節與自然之美。參賽者需利用天然材料和自然色調，打造溫馨、舒適且質樸的室內空間，並注重每個細節的設計，如簡潔的燈飾、手工藝品及綠色植物，營造出細膩、溫馨的氛圍。

透過競賽，不僅能理解綠色材料特性應用，更能在氣候變遷及資源有限的背景下，強化循環經濟、能源去碳化、永續生態共存及智慧城鄉發展等方面的素養與技能，並與業界實務及國際永續發展趨勢接軌，台灣永續發展教育（SDGs）相互契合願景。

嘉大木設系主任李安勝表示，蕭宜亭與張芸愷在創新設計與天然木材結合方面充分展現綠色產學的新亮點，讓他們的設計在全球ESG浪潮下邁入永續發展的新篇章。這次競賽不僅培養新生代強化永續循環素養的設計人才，更具體實踐教育部門與企業攜手推動永續發展決心。

嘉大木設系張芸愷作品「青龍·木 辦公桌」正面示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系張芸愷作品「青龍·木 辦公桌」正面示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭作品「綻放」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭作品「綻放」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭（右）與指導老師李安勝合影。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭（右）與指導老師李安勝合影。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭作品「綻放」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭作品「綻放」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭作品「綻放」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系蕭宜亭作品「綻放」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系張芸愷作品「青龍·木 辦公桌」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉大木設系張芸愷作品「青龍·木 辦公桌」示意圖。圖／嘉義大學提供
嘉義大學木質材料與設計學系學生蕭宜亭（右）獲2024森獎「傢俱設計類」唯一金獎，由中華民國全國商業總會常務監事王權宏頒獎。圖／嘉義大學提供
嘉義大學木質材料與設計學系學生蕭宜亭（右）獲2024森獎「傢俱設計類」唯一金獎，由中華民國全國商業總會常務監事王權宏頒獎。圖／嘉義大學提供

材料 永續

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