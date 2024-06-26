東吳英文系簽約英國名校 4年可獲學碩雙聯學位

東吳大學英文系與英國知名的艾瑟克斯大學近日簽訂雙聯學制合約，未來學生在東吳英文系讀3年後，可到英國就讀1年學碩銜接雙聯課程，4年可取得學碩雙聯學位。

東吳大學今天發布新聞稿指出，英國艾瑟克斯大學（University of Essex）是為英國高教調查機構QS的世界500大名校之一；該校提供的雙聯學制有多種碩士學程，包括中英口筆譯、語言學、英語教學、電影研究、英國文學及創意寫作等領域，艾瑟克斯大學還提供學費折扣作為獎學金，減輕學費負擔，讓更多學生能實現留學夢。

東吳大學英文系與英國知名的艾瑟克斯大學近日簽訂雙聯學制合約，雙方會談除了說明2024年秋季第一批赴英的6名學生輔導措施，未來將進一步深化在教育方面的合作，並推動更多元的學術交流。

東吳外國語文學院院長王世和表示，這次合作不僅能提升學生的國際視野，更提供極具價值的學習經驗，期待與艾瑟克斯大學展開更多合作，讓更多東吳學生受益。

即將前往艾瑟克斯大學就讀的東吳英文系學生黃雄飛提到，自己一直希望能到國際知名的學府留學，學碩雙聯學制讓他夢想成真，藉此機會他將更深入探索專業口筆譯的領域，預計未來這1年能銜接艾瑟克斯大學的碩士學位，並提早規劃就業，對未來職涯發展非常有幫助。