淡江大學揪吃電怪獸 年省2千萬

高額電費負擔讓私校財務雪上加霜，為了「省錢」，各校想盡辦法，除了必備的ＬＥＤ燈更換、老舊設備汰換外，教育部今年起推「補助大專校院改善節能措施成就計畫」，輔助大專校院改善現行節電措施及建制能源管理系統，全台一一六所大學，已有六十四校獲補助。

淡江大學二○一四年電費高達九千一百萬元，快突破億元大關，校方表示，冷氣、實驗室等裝備耗電量很大，先前曾在夏季電費開徵時，因為使用超過契約容量，被罰兩、三百萬元，為解決電費問題，學校投資節能管理系統，鎖定「吃電怪獸」的老舊設備改善，平均一年省下兩千多萬元電費。

淡江大學總務長蕭瑞祥坦言，當時看到帳單數字時頭很大，如今有小小成效，學校目前有一八○個智慧電表，也將運用ＡＩ技術預先知道用電量。

不過，他也表示，硬體延伸有極限，還是要靠宣導、教學活動等配套多管齊下。

今年參加教育部改善節能措施計畫的學校有六十四所，其中包括輔仁大學、佛光大學。佛光大學統計，一○八學年起校內用電量持續降低，以每度電三元計算，五年間減少近六四○萬元支出。

輔大校方逐步汰換成節能ＬＥＤ燈及冷氣，增設節能管理系統，一一○學年度的用電量比起一○六學年度用電量，節電成果有百分之十二。