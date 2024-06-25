玄奘大學與印度那爛陀大學簽備忘錄 推動學術交流

玄奘大學今天與印度那爛陀大學（Nava Nalanda Mahavihara）簽署合作備忘錄，雙方同意進一步推動師生與學術交流。

簽署儀式在那爛陀大學舉行，由玄奘大學校長簡紹琦和那爛陀大學校長藍強（Rajesh Ranjan）代表雙方簽字。根據備忘錄，兩校未來在學生申請入學、學生交換、學術交流包括研討會及教師互訪等方面相互支持。

那爛陀大學位於印度東部比哈邦（Bihar）那爛陀寺遺址附近；那爛陀寺在古代曾是佛學聖地，印度方聲稱它是全球最古老的大學。

簡紹琦在電話訪問中說，玄奘大學與那爛陀大學之前就有互動，目前那爛陀大學有17名學生在玄奘大學就讀。

簡紹琦正偕同招生長賴廷彰、招生服務處主任戴淑珍及一名印度籍學生，在印度進行學術參訪。

除了今天簽署備忘錄的那爛陀大學之外，簡紹琦一行明天將飛往馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）納格坡市（Nagpur），參訪龍樹學院（Nagarjuna TrainingInstitute）。

那爛陀大學與龍樹學院均有佛教背景，都有學生到玄奘大學的宗教、社工、餐飲、日文傳播、設計等科系就讀，教師們也會到玄奘大學參加研討會，告知辦學情況。

簡紹琦說，他此行希望為這兩所學校提供中文課的資源及獎學金，並透過資訊交流吸引更多印度學生到台灣學習。

玄奘大學訪團一行昨天在印度首都德里拜會駐印度代表處教育組，由駐印度副代表謝柏輝和教育組組長陳立穎接待，雙方就台灣印度學術交流、招生事務交換意見。