東華大學3分之1宿舍震後損壞無法居住 整修預計8月完工

國立東華大學近3分之1宿舍受花蓮強震影響無法居住，其中涵星一、二莊宿舍損壞最嚴重，為期滿足於新學期實體上課學生住宿需求，校方決定先復原二莊宿舍設備，預計8月中完工；一莊宿舍將採用一體成型衛浴設備，提供學子安全舒適的居住環境，最快年底完工。

東華大學除了理工一館D棟因地震燒毀需重建，也造成6000個學生宿舍床位中，有近1700床因浴廁管線損壞、天花板掉落等因素無法居住，雖然沒有人員傷亡，但校方考量學生安全，第一時間宣布全校學生到112年度學期末，均採線上教學。

東華大學總務長何俐眞表示，學校震前正推動新宿舍運動2.0，原本要從仰山莊開始修繕，沒想到地震後涵星一莊與二莊受損嚴重，經規畫團隊震後到校研議後，視災損狀況調整各期施工順序，決定113學年度針對一莊全面展開整修作業，預計最快在年底完工，接著再接續二莊的整修工程。

何俐眞指出，依照整修工作團隊規畫修繕內容，宿舍將有一體成型衛浴設備，並採用抗震技術與優質材料，確保宿舍未來在災害中能承受考驗，透過全面提升設施，提供學生更安全及舒適的居住環境。