緬懷曉雲法師 華梵修繕雲山亭、百丈寮成新地標

今年是華梵大學創辦人曉雲法師禪寂20週年，華梵大學董事長悟觀法師募款修繕「雲山亭」與「百丈寮」，近日竣工揭牌，成為華梵大學新地標。

華梵大學今天發布新聞稿指出，曉雲法師當年為了培育英才，以智慧和悲心發願創辦華梵大學，為緬懷曉雲法師當年開山建校的宏願，華梵大學董事長悟觀法師因而對外募款新台幣250萬元，用來修繕「雲山亭」與「百丈寮」。

悟觀法師表示，曉雲法師是佛教界提出「般若禪」的第一人，曾說「有太陽的一天就有華梵大學」，令人相當動容；希望全體教職員常到雲山亭走走，緬懷創辦人「覺之教育」的精神，並支持她完成教育年輕人的大悲願。

華梵大學提到，雲山亭座落於學校後山的「牧牛地」，並以曉雲法師俗家名字「雲山」命名，曉雲法師石雕像於民國97年落成時，周遭僅以4根柱子、1片茅草搭建，如今整建成日式亭閣，法師像端坐其中，周遭以雅致的竹籬笆圍起，搭配後方「百丈寮」一併整修竣工，煥然一新的風貌成為華梵新地標。