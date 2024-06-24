國科會主委吳誠文：盼任內培育第一位本土諾貝爾獎得主

國科會主委吳誠文上任滿月，其接受本報專訪時表示，國科會規劃由政府打造平台，整合當前新創元件、晶片、系統等製造實力，再加入學界、產業，政府整合打造有研發基因的公司，鼓勵更多年輕人讀博士；再者，希望導正學界論文點數掛帥的風氣，更盼任內培育第一位本土諾貝爾獎得主。

吳誠文指出，台灣企業多數仍停留在代工階段，規格來自客戶端而非真正具原創性。但整體而言，代工產業又發展得太好，以至於招聘碩士級人才就能支撐起產業，反而很少企業投入原創性系統，僅少數如台積電後續投入製程技術研發，為半導體創造技術門檻，博士級人才需求才愈來愈多。

「這是很現實的問題。」吳誠文表示，企業普遍不做研究創新，進而不需要這麼多博士級人才，年輕人自然不願意投入，為此，企業應該要先晉級。

吳誠文談到，國科會嘗試開創新的模式，由政府打造平台，整合當前年輕一代新創元件、晶片、系統等製造實力，將其留在國內，再加入學界和產業資源，政府補助整合後讓產業願意投資打造原創性系統，只要成功，研發就會是該公司的「基因」。希望打造成功案例帶起博士人才需求，企業才會回饋高等教育。

再者，學生不願讀博士原因有二。吳誠文也談到，學生不願讀博士甚至讀了進而看不起指導教授，在於認為讀書只是幫教授寫論文，沒辦法落地應用，久了不知意義何在，「社會不是這樣了，不要以為做理論還高高在上。」現行國科會計畫通過率達六成之多，但拿國家資源就應有貢獻、了解社會需求。

吳誠文形容，學界宛如被寵壞，不能打也不能罵，因此公開呼籲反對發放論文獎金，如此只是鼓勵學者生產、發表論文爭取篇數，但最終不顧論文能否被落實；國科會也希望逐步調整獎勵方式，不再聚焦論文篇數、點數，打破作繭自縛的毛病。

吳誠文談到，理論不知如何使用便不會有貢獻，台灣的國力已到了一個階段，但始終沒有一位本土育成的諾貝爾獎得主甚為可惜，希望任期內鼓勵學界將理論落實，研究成果對社會有正面貢獻，讓台灣擁有自己的諾貝爾獎得主。