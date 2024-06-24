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清大資工系美籍生墾丁溺斃…主攻碩士「AI編譯器」 教授：成績優秀難以相信

中央社／ 新竹市24日電

船帆石沙灘今天插上紅旗單旗。圖／墾管處提供
船帆石沙灘今天插上紅旗單旗。圖／墾管處提供

國立清華大學表示，清華資工系美籍印度裔羅姓外籍生今天下午在墾丁發生溺水意外送醫不治，消息傳回學校，師生都很難過，會協助聯繫家人赴台處理後續事宜。

墾丁船帆石今天下午1時許發生戲水意外，約9名外籍人士同行至船帆石海域游泳，其中22歲美籍男子失聯，當地水上活動業者救援上岸後，送往恆春旅遊醫院急救不治。

清華大學透過文字訊息指出，清華資工系的美籍印度裔羅姓外籍生今天下午在墾丁發生意外，消息傳回讓人難過，目前已聯上羅姓外籍生的父親，家屬會盡快趕赴台灣處理身後事。

清大表示，在外籍學生家長抵台前，校方將派員到墾丁協助遺體相驗及保險等後續事宜，教育部南部校安中心屏東縣聯絡處及美國在台協會也都會派員協助。

羅姓外籍生的指導教授李政崑說，前幾天還與這名學生在線上討論，沒想到今天是暑假的第1天就發生憾事。

李政崑表示，羅姓外籍生是去年9月入學、攻讀碩士學位的學位生，主要研究人工智慧（AI）編譯器，「羅姓外籍生成績優秀，也與班上同學相處融洽，對此意外實在是難以相信」。

清華資工系美籍印度裔羅姓外籍生今天下午在墾丁發生溺水意外送醫不治。圖／屏東縣消防局提供
清華資工系美籍印度裔羅姓外籍生今天下午在墾丁發生溺水意外送醫不治。圖／屏東縣消防局提供

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