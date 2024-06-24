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原民會訪視輔大原資中心 盼加強原民學生輔導

中央社／ 新北24日電

行政院原民會今天派員訪視輔仁大學原住民族學生資源中心表示，原民會自民國102年起補助大專院校設置原資中心，希望加強予原住民族學生生活、課業及就業上的輔導。

原民會主委曾智勇Ljaucu Zingrur原訂今天下午訪視輔大原資中心，但臨時有事改由原民會教育文化處長楊正斌出席，輔大則由學術副校長兼原資中心主任王英洲接待並進行簡報。

原民會表示，楊正斌率員訪視並與第一線承辦人員進行 深入的意見交流，以了解原資中心的執行情況，並聆聽工作人員的意見和建議，以表達對原住民族學生教育與文化傳承工作的重視與支持 。

原民會表示，自102年起補助大專院校設置原住民族學生資源中心，就原住民族學生實際需要，給予生活、課業及就業上的輔導，協助生涯規劃，並辦理民族教育課程及活動等事項，以減緩原住民學生休學及退學的比率，提升原住民學生學習的成就感。

原住民 曾智勇

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