快訊

女星楊冪論文登權威期刊「主題曝光」 引發大陸網友熱議

傳字節跳動與美國博通開發AI晶片 將由台積電製造

永和警爬台北橋下堤防…失足自3層樓高墜落亡 分局不捨：工作認真

美國國務院關鍵語言獎學金 29美籍生成大學華語

中央社／ 台南24日電

美國國務院開設「關鍵語言獎學金」課程，今年暑期共有29名美國大學生到成功大學接受8週密集繁體華語課程及文化體驗，今天舉行始業式，學生期待課程結束後華語能力大幅提升。

成功大學國際事務處國際長謝孫源致詞表示，歡迎29名來自美國29所大學學生在暑假期間到成大華語中心，希望大家在學習華語同時，也能趁此機會認識台灣人文歷史與風情，祝福大家學習順利並建立友誼。

有學員分享學習動機時表示，因在學校實驗室裡有許多成員是華人，做研究需要大家共同合作，希望自己華語能力在8週時間大幅提升，有助往後更有效進行跨國合作，也會有更多同理心，很期待此次在台灣學習收獲。

另一名學員指出，因媽媽是新加坡華人，爸爸是美國人，雖然從小會與媽媽說華語，但還是希望華語能力能夠更好，因自己主修國際關係中的亞洲，到台灣學習華語可對區域地緣政治有更深入認識，但首次完全處於全華語環境，內心多少有點緊張。

成大提供資料指出，2016年起美國國務院與成功大學合作開辦「關鍵語言獎學金課程（Critical LanguageScholarship：The CLS Program，簡稱CLS），今年邁入第9年，學生須以8週時間完成美國大學1年華語課程。

成大指出，學員並可透過接待家庭、語言學伴、文化課程及參訪深入認識台灣文化。

成大指出，CLS課程教學架構與課程設計強調語言與文化整合，今年共招募31個家庭擔任接待家庭，以及成功大學34名來自人文、社會、理工和醫科等系所學生，擔任CLS獎學金學生一對一語言學習夥伴，協助練習口說及認識台灣文化。

成功大學 美國 華語

延伸閱讀

傳字節跳動與美國博通開發AI晶片 將由台積電製造

大學倒閉潮來襲 私校教師急跳船

拜川將辯論 美國新民調稱川普領先拜登10百分點

籲通過台美避免雙重課稅協定立法 經長郭智輝訪美後續行程曝光

相關新聞

政大下午停電 校方：台電瞬間停電、已全面恢復

政治大學今天下午傳出全校大停電，校方表示，目前研判是台電公司發生瞬間停電，影響學校供電系統，已於下午3時57分全面恢復供...

逆風海歸／3年就升副教授！海歸學者認玉山計畫助益大 但加薪非回台誘因

台灣高教人才不斷被陸港澳陸星等國家挖角，但也有人逆勢回台教書。成功大學化學工程學系副教授龔仲偉，原在化學領域最頂尖的美國西北大學化學系進行博士後研究，6年前決定回台，並在最短時限3年升上副教授，他為什麼願意回台灣？玉山青年學者計畫如何讓他的馬步紮得更快更穩？

陽明交大、清大高雄開分部 民代：課程要符半導體業需求

AI、半導體產業陸續進駐高雄，陽明交通大學、清華大學預計在蓮潭會館、舊左營國中校地設分部，下半年起招生，台積電工程師出身...

他花20年圓夢考上清大！ 體悟「努力的人才有選擇權」

前陣子，我在一個演講上分享我的求學經歷和台積電教會我的做事思維。演講結束後，有位學生問我說，當年是如何考上清華大學的？

校區電力跳脫！修復時程未明 北師美術館熱門展覽急喊卡

北師美術館於5月4日至7月21日舉辦藝術家張立人「戰鬥之城．終」展覽，不過北師美術館稍早在臉書發文指出，因校區電力跳脫，...

校園新鮮事／嘉大溫室 學童體驗食農教育

嘉義大學在新民校區打造800坪溫室、以人道概念養雞，受嘉義市府教育處委託籌辦「食農教育暨農事體驗活動計畫」，帶小學生體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。