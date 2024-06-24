美國國務院關鍵語言獎學金 29美籍生成大學華語

美國國務院開設「關鍵語言獎學金」課程，今年暑期共有29名美國大學生到成功大學接受8週密集繁體華語課程及文化體驗，今天舉行始業式，學生期待課程結束後華語能力大幅提升。

成功大學國際事務處國際長謝孫源致詞表示，歡迎29名來自美國29所大學學生在暑假期間到成大華語中心，希望大家在學習華語同時，也能趁此機會認識台灣人文歷史與風情，祝福大家學習順利並建立友誼。

有學員分享學習動機時表示，因在學校實驗室裡有許多成員是華人，做研究需要大家共同合作，希望自己華語能力在8週時間大幅提升，有助往後更有效進行跨國合作，也會有更多同理心，很期待此次在台灣學習收獲。

另一名學員指出，因媽媽是新加坡華人，爸爸是美國人，雖然從小會與媽媽說華語，但還是希望華語能力能夠更好，因自己主修國際關係中的亞洲，到台灣學習華語可對區域地緣政治有更深入認識，但首次完全處於全華語環境，內心多少有點緊張。

成大提供資料指出，2016年起美國國務院與成功大學合作開辦「關鍵語言獎學金課程（Critical LanguageScholarship：The CLS Program，簡稱CLS），今年邁入第9年，學生須以8週時間完成美國大學1年華語課程。

成大指出，學員並可透過接待家庭、語言學伴、文化課程及參訪深入認識台灣文化。

成大指出，CLS課程教學架構與課程設計強調語言與文化整合，今年共招募31個家庭擔任接待家庭，以及成功大學34名來自人文、社會、理工和醫科等系所學生，擔任CLS獎學金學生一對一語言學習夥伴，協助練習口說及認識台灣文化。