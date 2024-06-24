政大下午停電 校方：台電瞬間停電、已全面恢復

政治大學今天下午傳出全校大停電，校方表示，目前研判是台電公司發生瞬間停電，影響學校供電系統，已於下午3時57分全面恢復供電。

自由時報即時新聞報導，政大下午傳出大停電，據悉停電原因是「雷打到學校供電系統」，有師生正在教室內進行暑期工作坊，突然停電，讓師生陷入「灰暗」也「熱到有點受不了」 。

政大校方透過文字回應中央社記者，目前學校已在放暑假，大停電的當下，校內部分建築物就已啟動緊急供電系統，例如辦公區大概停電10分鐘，即有備用電力恢復供電。

政大校方提到，目前研判原因是台電公司發生瞬間停電，造成政大69KV供電系統停電，復歸約需30分鐘，已於下午3時57分全面恢復供電；至於是否因雷打到供電系統而造成停電，學校並不清楚。