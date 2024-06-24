澎科大開發特有文創 快閃義賣捐惠民重建基金

澎湖科大師生以澎湖動植物不同素材，結合古厝花磚元素，開發澎湖特有花磚與徵章等造型文創，今天「用生命影響生命」成果展格外吸睛，現場快閃義賣，所得全數捐助惠民醫院重建基金。

在所有成果展中，最為特別是學生以澎湖動、植物結合澎湖古厝上花磚元素，開發澎湖花磚造型與徵章等，在激盪創意下，透過不同素材表現轉化文創藝品，透過展場市集快閃義賣，所得全數捐助澎湖惠民醫院重建基金，以實際行動呼應「用生命影響生命」展出主題。

澎湖科大通識教育中心主任鍾怡慧表示，「用生命影響生命－成為自己的太陽別人的光」成果聯展，主題來自印度大文豪泰戈爾的一首詩，期許澎科大師生透過通識課程，都能找到人生方向，在綻放生命熱情和能量同時，也能和他人彼此提攜，相互影響，成為自己的太陽、別人的光。

展出影像美學、文創產業與文化商品設計、澎湖生活美學、藝術與創意、高齡社會與創新實踐、海洋文化與在地探索、高齡健康檢測與產品開發設計，海藻纖維藝術探索、田野影像、澎湖原住民族居住的石板屋傳統與變遷等10餘項150件作品，另有15屆菊曦文學獎、第10屆性別微電影得獎作品，形式多元豐富。

成果展今天在學校教學大樓中庭舉行，有蔡明惠等17位教授、老師和近500位學生共同參與，是澎科大歷年來最盛大一次成果展，將展出至6月28日。