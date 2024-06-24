把廢油變綠金貢獻永續 李義發獲頒台師大名譽博士

承德油脂董事長李義發運用跨領域專業，將廢油變綠金產業，成為全台最大的生質能源供應商，獲台師大頒發名譽博士學位，表彰其對能源轉型與永續發展的貢獻。

台灣師範大學今天舉行「李義發名譽博士學位頒授典禮」，由台師大校長吳正己頒發名譽博士學位證書給台師大傑出校友李義發。

台師大新聞稿指出，李義發於1961年畢業於台師大理化系物理組，運用物理化學的專業知識，推動台灣能源轉型及永續經營，大幅減少碳排與降低污染，並關心氣候變遷、環境保護和碳稅等國際性議題，長期投入循環經濟生產模式與生質能源研發，成為英國石油、殼牌石油等國際石化企業合作的對象。

吳正己表示，李義發創立的承德油脂，回收全台各地的廢食用油，製造出獨步全球的優質生質柴油，並將產品推向國際市場，成為全球最大的生質柴油製造商之一，不僅減少碳排放，也為發展再生能源指引新方向；李義發投入循環經濟與減碳生產，不只在商業上取得成功，也落實對環境永續的實踐。

李義發致詞時也感謝台師大對他的培育，讓身為礦工之子的他有這個機會，在學術和職涯生涯中取得成績，在台師大就學期間，他認識理化系同班同學，也是他的妻子陳智惠，兩人結褵超過半世紀，相互扶持，也成為他事業上的好夥伴，一起白手起家創立公司，以技術領導產業創新。

李義發指出，他也抱著飲水思源的精神回饋母校，包括支持還願助學金和興建大樓等；承德油脂還與台師大產創學院展開跨領域合作，未來計畫在林口校區成立綠能與發酵技術研究中心，希望搭建企業與學生之間的橋梁，培育未來人才，並與前沿技術接軌。

「態度決定一生的成就。」李義發也勉勵學弟妹要肯學，不斷求進步，從失敗中學習經驗，並繼續向前走，不努力去嘗試，就沒有成功機會。