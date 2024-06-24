台科大生設計結合綠能環保 獲技職盃黑客松3大獎
台科大學生團隊參加技職盃黑客松競賽，結合綠能、環保等民生相關議題，設計潔淨能源垃圾車、太陽能垃圾回收車等作品，抱走評審團大獎、最佳技術獎、最佳創意獎等3大獎。
台灣科技大學今天發布新聞稿指出，為深化技專學生創意及動手解決問題的能力，教育部舉辦技職盃黑客松競賽，今年以「可負擔的潔淨能源」為競賽主題。
台科大學生許庭瑄、施忠豪與北科大學生陳虹妃共同創作「潔淨能源垃圾車」，將焚燒垃圾產生的熱能轉為電能，作為電動垃圾車供電來源，並在車上裝設LED螢幕，結合手機App推廣綠色能源知識，與倒垃圾民眾進行互動教育，還能透過線上答題方式累積綠色點數，換取專用垃圾袋等物資，獲得評審團大獎。
獲最佳創意獎的「太陽能垃圾回收車」由台科大學生姚睿銘、莊東諺、吳定栩設計，他們結合太陽能板、視覺辨識、夾取機構、藍牙遙控等技術，能在沙灘上自動巡航、偵測及撿拾垃圾，讓孩童可以邊玩邊淨灘，達成寓教於樂的目的。
台科大學生何銘哲、施廂閎、王信驊將綠能發電與台灣電力吃緊議題結合，研發「實體太陽能效益模擬系統與公民電廠搓合平台」獲得最佳技術獎，他們希望讓民眾親手組裝房屋模型並裝設太陽能板，再透過系統計算出發電容量跟收益，提升民眾對裝設太陽能板的了解。
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