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陽明交大、清大高雄開分部 民代：課程要符半導體業需求

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
陽明交大高雄分部將設在蓮潭會館，面積約2公頃，目前仍委外營運中。記者徐白櫻／攝影
陽明交大高雄分部將設在蓮潭會館，面積約2公頃，目前仍委外營運中。記者徐白櫻／攝影

AI、半導體產業陸續進駐高雄，陽明交通大學、清華大學預計在蓮潭會館、舊左營國中校地設分部，下半年起招生，台積電工程師出身的議員黃紹庭質疑，兩校預計推出的課程恐不足以完全符合未來半導體製程及IC人才需求。經發局長廖泰翔表示，會持續推動產學合作，培育更多業界所需人才。

市府指出，清交高雄分部以「國家重點領域校際研教園區」創新計畫推動，清大設於舊左營國中，占地近6公頃，陽明交大坐落於蓮潭會館，面積約2公頃，明年優先辦理建物改裝及修繕，教學研究、企業產學合作及進修，總人數上看4千人。

市長陳其邁日前拜會兩校，陽明交大明年初開設碩士學分班，內容以AI、半導體及ESG課程為主；清大下半年借用亞灣淨零學院開辦碩士學分班，課程涵蓋AI人工智慧、智慧製造與營運管理、半導體封裝測試及碳資產等內容，均規畫114學年起招收碩博士學位班。

黃紹庭指出，高雄過去沒有培育高科技人才，台積電高雄廠明年將量產，需要大量半導體材料及製程人才，人才養成最短需要1、2年，檢視兩校將開課程，未能完全符合未來半導體製程及IC設計人才需求，須盡快有因應對策。廖泰翔認為，目前已知課程應符合半導體科技產業需求。

半導體 台積電 陽明交大

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