他花20年圓夢考上清大！ 體悟「努力的人才有選擇權」

摘要 1.作者求學歷程不順遂，但堅持二十多年，最終考上清華大學博士班，找回自信與內在潛能。 2.選擇雖重要，但沒有努力就沒有更多選擇權，作者用自己的故事激勵大家堅持夢想，努力奮鬥。

前陣子，我在一個演講上分享我的求學經歷和台積電教會我的做事思維。演講結束後，有位學生問我說，當年是如何考上清華大學的？

雖然我求學的歷程不順遂、一路跌跌撞撞，但我很堅持，花了二十幾年的時間，才完成就讀清華大學夢想，也幫我找回自信心。

求學過程努力唸書，卻不盡人意

記得我還在唸私立國中的時候，不僅課業壓力很重，我還從國一就開始補習。到了國二下學期，我和一些同學會跑去圖書館讀書，為高中聯考提早準備。

但我的高中聯考成績非常差。

我記得我們班約有50位同學，每次考試，我的排名都落在30名左右，國三模擬考的成績，能上新竹苗栗地區的第二志願——竹東高中。

考完高中聯考的當天，我自認為考得還可以，雖不會上第一志願，但應該能上竹東高中。可成績公布後嚇了我一跳，足足跟我預估的分數差了40分。

我內心十分沮喪，明明有在唸書，為何成績跟後段班的人差不多？當時為了怕被同學笑，我不敢跟同學講我的分數。

之後我也報考了五專的考試，但我心態鬆懈了，所以成績也不太好。當時我自覺不是個讀書的料，於是我選擇新竹一間不有名的專科就讀。

那段時間，我每天早上從竹南火車站搭到新竹火車站，然後再轉公車去學校。在火車上，我會遇到國中一起去圖書館唸書的同學們，他們之中，三分之二的人都考上新竹高中，因此上學時就會在同一節車廂聊天。

讀專科的我非常沒自信，因此羞於跟他們待在同一節車廂，只要遇見他們，我會裝作沒看到，然後走到沒人認識的車廂中。

我在這間專科學校只讀了3個月，因為期中考的時候，我沒讀書就能考到第二名，同學也納悶，為什麼以我的程度會來唸這所學校。

於是我選擇重考，努力了6個月，考上新竹的明新工專。

在讀五專的第三年，我發覺還是要唸大學比較好。只是，當年完全不敢想像要考上清華大學。我還記得，大學轉學考結束後，同學帶我逛清華大學的校園，我才發現，天哪！如果早點來到清華大學的校園，我會決定把它當作我的目標。

我考上中原大學工業工程系，第一次和國立大學擦身而過。當時就在想，如果再努力一點，是否就可以考上了？

因此，我在大學時非常認真，成績是全班第三名，有直升研究所的資格。但我在猶豫，是否要申請清大研究所，但有可能上不了，若選擇直升，就有百分之百的把握。後來，我選擇了直升中原工業工程研究所，再一次跟清華大學沒緣分。

進入職場後，仍心心念念圓夢

畢業後順利進入台積電工作。台積電的同事們，多是國立大學畢業，私立大學出身的非常少。我覺得自己運氣非常好，能遇到貴人相助，才能順利入職。

我在台積電工作10年，後來離職從事企業顧問。過了那麼久，我還是有就讀清華大學的夢想，於是我報考了清華大學博士班，最後也被錄取了。當時是2012年，我的兒子只有6歲左右。

跟清大的同學們為伍，也讓我覺得自己是一名強者。當時一邊唸書一邊上班，順利拿到博士候選人資格，也讓我找回自信與內在潛能。

這年我44歲，我的清大夢想之路，走了20多年才完成。如果時間可以再來一次，我寧可在20歲的時候，就考上清華大學，好好來享受這一切的美好，但不管如何，一切都還來得及。

以上是我不順遂但不放棄的求學故事。

都說選擇比努力重要，但沒有努力什麼都別談

很多人說，「選擇比努力重要」，但我覺得這句話有盲點。如果你沒有努力，哪有更多的選擇權？

我希望我的求學故事，能激發更多人，人因夢想而偉大，有夢想才會有企圖心。因此，問問自己，你的夢想是什麼？你有沒有完成夢想的堅持心態？

我不是一個很聰明的人，但我很努力，我相信「我做得到」。你們也可以，一起加油！世界會因為我們而美好。

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