政大發表AI白皮書 融入人文專業助駕馭AI工具

因應AI熱潮，政治大學發表AI政策白皮書的初步架構，除了學習如何使用AI工具，還要將人文專業融入AI領域，探索人文社會領域難以被AI取代的重要價值，進而駕馭AI工具。

政大今天發布新聞稿指出，因應全球AI風暴，政大花2年時間，深度訪談校內教師及校外專家學者，以及參與跨域研究計畫的學生等35名受訪者，近日發表AI政策白皮書的初步架構，提出「AI時代高等教育的挑戰：專家訪談報告」，探討AI時代人文社會科學高教面臨的挑戰與應對策略。

由於AI可取代大量重複性工作，專家訪談報告提到，未來從事行政人員的中階人才數量會大幅減少，建議頂尖大學應以培養前瞻性人才為目標，高教應重新評估高階人才的定義與篩選方式，並強調創造力、情感力和倫理思考的重要性，培育AI人文跨域人才應具備結合不同領域知識、系統性思考和不同分析方法的能力。

政大校長李蔡彥認為，AI作為1項技術，需以人為出發點，切入問題解決與發展願景；「政大在AI和永續上，絕對不會缺席」，人們在AI時代中，應歷經「懂AI」、「用AI」、「幫AI」、「駕AI」等4階段，除了學習如何使用AI，還要將人文專業融入AI領域，創造嶄新視野，同時探索人文社會領域難以被AI取代的重要價值，進而駕馭AI工具。

政大副校長詹志禹表示，AI雖在技術層面上表現優異，但缺乏好奇心、情感、關懷、自我覺察和反思的能力，無法完全替代人類在意圖和目的上的獨特性，人類擁有高層次的思維、創造力和啟動世界的能力，這些都是AI無法企及的。他也提出「人文AI，永續未來」的願景，強調政大應投資於社群連結和跨域合作，以因應AI帶來的挑戰。