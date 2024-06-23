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校園新鮮事／嘉大溫室 學童體驗食農教育
嘉義大學在新民校區打造800坪溫室、以人道概念養雞，受嘉義市府教育處委託籌辦「食農教育暨農事體驗活動計畫」，帶小學生體驗種菜、餵雞，認識自然農法，體悟保護動物的意義，都市裡長大的學童在這處「開心農場」被群雞環繞，偶爾還被小啄一下，驚呼歡笑聲此起彼落，直呼感覺好妙。
嘉義大學去年受嘉義市府委辦食農教育暨農事體驗活動計畫，1年來完成9場次，近400人次。參與的學童透過活動認識播種、育苗等農耕實務，也接觸蛋雞，學習保護動物。
嘉大行銷與觀光管理學系教授蕭至惠說，新民溫室設立逾12年，近800坪的土地設7間種植各式香草、蔬果的溫室及戶外果樹種植區，簡易雞舍內平日利用未腐敗的廢棄菜葉、雜草及飼料餵雞，並提供禽舍讓雞隻產蛋、休息及躲避威脅，室外果樹種植區，雞隻則能自由覓食吃蟲、洗沙浴或奔跑。
日前垂楊國小30名學童來新民溫室種菜苗、餵雞，學童對種菜也充滿好奇，提問五花八門，校長邱家偉說，多數孩子學會親近土地，從中建立惜食、尊重生命、友善動物等觀念，終身獲益。
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