校園新鮮事／嘉大溫室 學童體驗食農教育

醫學系採計社會科，台大醫學系不是第一也不是唯一，當年馬偕醫學院醫學系全台首創採計社會，曾被質疑可能因此招不到學生，如今醫學系龍頭台大醫學系也跟進，卻被認為是高招的選才策略，在AI浪潮下，社會取代英文，真能避開「棄醫從資」的重複考生？

2024-06-22 07:30