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台師大攜德州大學奧斯汀分校　首辦雙語教學移地訓練

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大團隊近日赴德州大學奧斯汀分校進行簽約，EMI教學資源中心今年首度辦理移地訓練，開放給全國大專院校教師參與。圖／台師大提供
台師大團隊近日赴德州大學奧斯汀分校進行簽約，EMI教學資源中心今年首度辦理移地訓練，開放給全國大專院校教師參與。圖／台師大提供

教育部推動「大專校院學生雙語化學習計畫」，國立台灣師範大學為少數7所重點培育大學之一，校方表示，EMI教學資源中心今年首度辦理移地訓練，與美國德州大學奧斯汀分校 (The University of Texas at Austin, UT Austin) 合作，開放給全國大專院校教師參與。

台師大指出，本次合作遴選全台20位涵蓋不同領域的高等教育教師，將於7月22日到8月3日到德州大學奧斯汀分校展開為期二週的實體課程，台師大EMI教學資源中心支應全額學費。UT Austin校內Texas Global語言中心根據台灣文化脈絡需求提供客製化的師資培育課程，內容包括觀摩UT Austin教師授課、工作坊、微型教學、回國後教學實踐與反饋。

台師大表示，完整培訓課程包括三個階段，出發前參與者先參加跨文化線上溝通課程、提升教學文化意識；兩週移地訓練課程中，參與者將參加三門完整課程，包括語言課程與課程設計、四場工作坊及文化活動，培訓內容包括觀課、討論、實作、教案設計、演示與分享，將觀察到的教學策略應用於EMI課程中，參與教師也將自行發展教案和試教，

台師大也指出，教師回國後需分享課程計畫並錄製教學影片上傳，UT Austin和台師大的教師將提供學員一對一反饋，並在接下來的四個月內每月進行線上會議、提供修正意見，並協助學員通過認證。通過課程的學員將獲得兩校聯名認證。

台師大團隊教務長劉美慧、副教務長劉宇挺近日也赴德州大學奧斯汀分校進行簽約，台師大期望，不僅促成兩校文化、學術交流，為台灣高等教育雙語教學發展注入新動力。

台師大 德州 教師

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