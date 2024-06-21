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台大等18所大學赴日辦留學展 300人到場創紀錄

中央社／ 東京21日專電

「2024台灣留學展」近日在東京與橫濱舉辦，東京會場吸引約300人參加，創下紀錄。台灣各地共18所大學參加，設攤位講解，接受現場高中生、家長與校方積極提問，在日本颳起一陣台灣留學潮。

日本台灣教育中心與駐日代表處合辦「台灣留學展」，上週在東京中華學校與橫濱中華學校舉辦。台灣大學、台灣師範大學、清華大學、高雄師範大學、高雄科技大學、雲林科技大學、中山大學、東華大學、台北教育大學等9所國立大學，以及中原大學、淡江大學、靜宜大學、中國文化大學、景文科技大學、東吳大學、中山醫學大學、實踐大學及長庚大學等9所私立大學，共18校到場設立攤位。

台灣留學展在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間停辦，去年首次恢復舉辦，曾在沖繩縣那霸市吸引100多人到場，展現對赴台灣留學的興趣。這次在東京與橫濱舉辦，吸引更多學生與家長來諮詢，15日在東京中華學校舉辦的場次有約300人到場，創下台灣留學展在日本舉辦以來的最高紀錄。

赴海外留學前，收集充足資訊相當重要，留學展提供學生與台灣的大學校方直接接觸的機會。參與的高中生說，到現場與校方諮詢後，「更清楚了解大學的氣氛」，以及「對留學更感興趣」，獲得許多正面評價。

台灣大學 日本 東京 留學

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