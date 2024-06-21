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企業校友鼓勵學弟妹 淡水真理大學All Pass歐趴粥

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區的真理大學傳統All Pass歐趴粥活動，企業校友一起共同為同學將湯品裝好並且送上考試過關的祝福。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區的真理大學傳統All Pass歐趴粥活動，企業校友一起共同為同學將湯品裝好並且送上考試過關的祝福。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水區的真理大學每年學期末的傳統，都會舉辦All Pass歐趴粥活動，提供許多的粥品與甜湯讓學生們享用，也鼓勵學生在期末考有好成績表現，而這次活動由企業校友提供，除了真理大學董事長還有福壽實業董事長洪堯昆、大婉國際董事長楊飛龍、該校現任校友總會理事長張聰聯等人，一起共同為同學將湯品裝好並且送上考試過關的祝福。

真理大學董事長林博彥表示，All Pass歐趴粥為真理大學學期末的傳統，往年的活動都在歲末舉行，由該校已故的校友-米堤大飯店總經理李麗裕首辦，之後由校友總會接續，而今年換到夏天期末，更貼心的把湯品改成冰品，除了讓大家消消暑外，同時也祝褔當日參與的所有同學期末考試都可以ALL PASS。

這次的歐趴粥品項有海鮮粥、紅綠豆湯，以及愛玉檸檬，同時洪堯昆董事長特別贊助福壽有機大麥片，希望學弟妹們吃得營養又健康，還有馬來西亞國際生謝敬瑜表示，這些學長們對學弟妹們的照顧讓他好感動，不僅讓他對台灣飲食文化有更進一步的認識，同時也對現場的歡樂印象深刻，校友總會希望透過活動的傳承凝聚真大校友們與學弟妹的情誼。

淡水 真理大學 馬來西亞

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